Die Ära der Präzisionswährung ist angebrochen: Thousand Cities Strategic Algorithms Cloud Technology (TCSA) geht Partnerschaft mit RBWC ein

"Jedes Land der Welt ist mit den Folgen der COVID-19-Pandemie konfrontiert. Dies ist genau der Moment, in dem eine neue wirtschaftliche Vision und ein leistungsfähiges Governance-Instrument am dringendsten benötigt werden", sagte Zheng. "TCSA führt die zweite Datenrevolution an, indem wir einen Nukleus für die Datenwelt konstruieren – so genannte 'algorithmische Einheiten', die die traditionelle Datenverkehrslogik auf eine neue Ebene der kausalen KI-Logik aufwerten. Als Ergebnis dieser Transformation werden die Daten schließlich menschliche Zivilisationen auf der tiefsten Ebene der sozialen Interaktion durch die Messung von Geldnachfrage und -angebot in Echtzeit sowie durch die Innovation nationaler Richtlinien, Sozialsysteme und Governance-Mechanismen unterstützen. Für jede nationale Regierung wird ein maßgeschneiderter algorithmischer KI-Motor mit hervorragenden finanziellen und wirtschaftlichen Überwachungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, der eine präzise Ressourcenzuweisung auf jeder Ebene innerhalb des Landes ermöglicht.