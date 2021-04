Die Asymmetrical Horn Antennen von RF elements zum zweiten Mal in Folge von WISPA mit dem 2020 Product of the Year Award ausgezeichnet

„Wir haben diese Auszeichnung erhalten, weil WISPs sich für unsere Produkte entscheiden. Das belegt, dass unsere Technologie liefert, was sie verspricht. Unsere Technologie funktioniert, wie alle Antennen für unlizenzierte Frequenzbänder funktionieren sollten. Sie steht für verantwortungsvolle Frequenznutzung, nachhaltiges Wachstum und erstklassige Leistung. Die Konzeption unserer Produkte hebt sich von allem anderen auf dem Markt ab. Das steht im Einklang mit unserer Mission, die gesamte Branche grundlegend zu verändern. Unsere Technologie liefert die nötige HF-Leistung, um das größte Problem der Mobilfunkbranche zu lösen: die Verfügbarkeit von Frequenzen", sagt Juraj Taptic, Mitgründer und CEO von RF elements.

„Die Wireless-Industrie hat seit ihren Anfängen eine verzerrte Wahrnehmung dessen verbreitet, was die wahren Kernprobleme beim Mobilfunk sind und wie man sie richtig löst. Unsere Symmetrical-, Asymmetrical- und UltraHorn-Antennen überwinden einen Schwachpunkt der Mobilfunkindustrie - die Antennen. Unsere Antennen ermöglichen es Netzwerkdesignern, das Auffangen und Ausbreiten von Störsignalen von vornherein zu vermeiden. Netzbetreiber können ihr Spektrum jetzt effizient nutzen und gleichzeitig den Netzwerkdurchsatz nachhaltig steigern. Das ist angesichts des enormen Wachstums und der Nachfrage nach Internet-Konnektivität ein echter Game Changer", sagt Tasos Alexiou, „Product Evangelist" bei RF elements.

RF elements ist ein europäisches Technologieunternehmen. Es produziert und vertreibt drahtlose Netzwerkprodukte für Service Provider. Die Antennentechnologie von RF elements löst das größte Problem der drahtlosen Vernetzung - die Frequenzverfügbarkeit. Die Lösung basiert auf dem branchenweit umfangreichsten Sortiment an Access-Point-Antennen mit einzigartigen Sendekapazitäten und verlustfreiem Hohlleiteranschluss, die eine unbegrenzte Skalierbarkeit des Netzwerks ermöglichen. Service-Provider, die die Antennentechnologie von RF elements nutzen, erzielen deutlich höhere Durchsätze in unlizenzierten Bändern und eine exzellente Rentabilität ihrer Investitionen. RF elements hat seinen Firmensitz im slowakischen Bratislava und ist international in den USA, Irland, Mexiko und Südafrika vertreten.

