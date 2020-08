Die erste KI-Universität der Welt eröffnet Zulassungszyklus für die Herbstkohorte 2021

Seine Exzellenz Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Chairman of the MBZUAI Board of Trustees und Minister of Industry and Advanced Technology der VAE, sagte: „In Übereinstimmung mit der weisen Vision der Führung des Landes strebt die Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence an, die notwendigen Fähigkeiten zu entwickeln, um Wachstum, Fortschritt und Weiterentwicklung zu erreichen. Technologie und insbesondere künstliche Intelligenz sind die treibenden Kräfte der vierten industriellen Revolution und ein zentraler Bestandteil einer nachhaltigen und blühenden Zukunft. Ein Abschluss von der MBZUAI wird Absolventen die Fähigkeiten und Kompetenzen an die Hand geben, um das volle Potenzial künstlicher Intelligenz für die Förderung von Gemeinschaften, der Gesellschaft und der Volkswirtschaften in den VAE und darüber hinaus auszuschöpfen."

Seit Aufnahme ihres Betriebs im Oktober 2019 hat die MBZUAI mehrere wichtige Meilensteine erreicht, darunter die Fertigstellung eines hochmodernen Campus und die Durchführung ihren ersten Zulassungszyklus. Neben der Ernennung von hochrangigen Fakultätsmitgliedern und eines Führungsteams, das sich aus renommierten Experten zusammensetzt, hat die MBZUAI von der Kommission für akademische Akkreditierung eine Zulassung und Akkreditierung erhalten und eine Reihe von Webinaren unter der Leitung von Experten gestartet, um das Bewusstsein und Verständnis für KI in der globalen Gemeinschaft zu fördern.

Bewerbungen für den Studienbeginn im Herbst 2021 in den MSc- und PhD-Programmen der MBZUAI im Bereich Computervision und Maschinelles Lernen werden jetzt angenommen.

Diese Programme werden an einer erstklassigen Fakultät unterrichtet, die vom Kuratorium der Universität geleitet wird und international renommierte Experten auf dem Gebiet der KI beschäftigt.

Professor Sir Michael Brady, Interimspräsident von MBZUAI, sagte: „Wir sind begeistert, dass MBZUAI eine so unglaubliche Antwort von Studenten auf der ganzen Welt, die ein Aufbaustudium in Angriff nehmen möchten, erhalten hat. Die Studenten in unseren ersten und zweiten Kohorten sind Wegbereiter und begeben sich auf eine aufregende Bildungsreise, die allein unsere Universität anbietet. Sie erhalten die Möglichkeit, ein Kompetenzset zu erwerben, durch das sie sich in der Welt der KI abheben werden."

Anspruchsberechtigte Studenten müssen einen Bachelor-Abschluss in einem relevanten Fachgebiet erworben haben, um für die MSc-Programme der MBZUAI in Betracht gezogen zu werden, und sie müssen einen entsprechenden Master-Abschluss besitzen, um für die PhD-Programme der Universität berücksichtigt zu werden. Die vollständigen Zulassungsanforderungen und Antragsformulare finden Sie auf der Website der MBZUAI mbzuai.ac.ae.

Die Bewerbungsfrist für die Kohorte für Herbst 2021 endet am 15. April 2021. Internationalen Studenten wird eine frühzeitige Bewerbung bis spätestens 15. Januar 2021 empfohlen.

