Die EU gibt durch das Projekt AMable neue Finanzierungsmöglichkeiten für Industrieexperimente über additive Fertigung frei.

Bisher durchgeführte Experimente haben verschiedenen Gruppen zahlreiche Vorteile gebracht. Im Bereich der Bildung ist das preisgünstige Akkordeon von AMAC in individueller Größe für Kinder zu nennen. Es klingt wie sein großer Bruder und erlaubt Musikerziehung an Orten, an denen diese früher so nicht möglich war. Ein weiteres interessantes Beispiel in der aktuellen Winterzeit ist ENCLOSENS, das Haushaltssensoren zum Schutz elektronischer Geräte vor Umwelteinflüssen wie kalter Witterung oder Eis unter Anpassung an verschiedene Hauskonfigurationen ermöglicht.