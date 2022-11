Die globale Modemarke DeFacto will mit ihrem Franchisemodell der neuen Generation auf dem europäischen Markt wachsen

HAMBURG, Deutschland, 29. November 2022 /PRNewswire/ -- Die globale Modemarke DeFacto beliefert mit ihren 500 Geschäften und E- Commerce-Kanälen Fashion-Begeisterte in 93 Ländern auf 5 Kontinenten mit ihren Produkten. Serdar Ersoy, General Manager von DeFacto Alternative Sales Channels & Business Development, der an der MAPIC-Messe teilnahm, sagte: "Wir verzeichneten ein schnelles Wachstum in Europa und waren innerhalb von 2 Jahren in 12 europäischen Ländern erfolgreich präsent. Mit dem von uns entwickelten Franchisemodell der neuen Generation legen wir gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern vom Projektprozess bis zum Verkauf eine neue Strategie vor und stärken die Präsenz unserer Geschäfte und Geschäftspartner. Auf diese Weise wollen wir innerhalb von 3 Jahren um 300 Prozent wachsen." DeFacto will zudem bis 2027 in 180 Ländern weltweit vertreten sein.

Franchisemodell der neuen Generation: Im End-to-End-Management vom Projektprozess bis zur Verkaufsstelle

DeFacto, mit Sitz in Türkiye, legt im Einklang mit seinen Globalisierungszielen und der Vision von "Accessible Fashion" eine neue Strategie auf. Serdar Ersoy, General Manager von DeFacto Alternative Sales Channels & Business Development, hat sie im Rahmen der MAPIC-Messe in Cannes, die vom 29. November bis zum 1. Dezember 2022 stattfindet, einem größeren Publikum vorgestellt. Er erklärte, dass das Unternehmen mit dem Franchisesystem auf dem europäischen Markt wachsen möchte und erläuterte das von DeFacto entwickelte Franchisemodell der neuen Generation wie folgt:

"Als DeFacto verdoppeln wir derzeit unsere Wachstumsrate weltweit sowohl mit unseren eigenen Investitionen als auch mit unseren Franchisepartnern. Expansion und Franchise in DeFacto funktionieren wie ein eigenständiges Unternehmen, das seine ganz eigene Dynamik entfaltet. Da wir als DeFacto für das Corporate Base-Geschäftsmodell favorisieren, haben wir ein Franchisemodell der neuen Generation anstelle des weltweit üblichen Großhandelsmodells entwickelt. Das wichtigste Merkmal dieses Modells, das DeFacto von den anderen Playern der Branche unterscheidet, ist die nahtlose Integration dieses Vertriebs-Kanals in unsere weiteren Kanäle. Wir managen alle Prozesse nach dem Prinzip der 360-Grad-Operational Excellence, damit bei der Auswahl der Franchisenehmer in allen Ländern das gewohnte Service-Level sichergestellt ist. Wir führen unsere Franchise-Geschäfte nicht getrennt vom eigenen Business, sondern sind in das gesamte Geschäft involviert, von der Suche nach einem Standort für das Geschäft, über Bau, Produktauswahl, Planung und Preisgestaltung bis hin zur betrieblichen Effizienz-Struktur. Fortschritte erzielen wir machen mit unseren Geschäftspartnern gemeinsam. Wir sind bestrebt, dass alle unsere Franchiseunternehmen im Gleichtakt mit der ganz eigenen DNA unserer Marke arbeiten. Unsere oberste Priorität lautet, dass unsere Geschäftspartner schnell, profitabel und zuverlässig wachsen. "

"Wir wollen unseren Franchise-Kanal innerhalb von 3 Jahren um 300 % erweitern.

Serdar Ersoy betonte, dass bei der Auswahl der Franchisenehmer neben Erfahrung und Kompetenz ausschlaggebend sei, dass die Partner die Vision von DeFacto teilen.

"Wir bieten unseren Franchisenehmern eine schlüsselfertige Einzelhandelserfahrung. Unser Ziel ist es, mit einem visionären Partner zusammenzuarbeiten, der über den notwendigen finanziellen und kommerziellen Hintergrund verfügt. Wir beteiligen uns aktiv an allen Prozessen zur Vorbereitung der Verkaufsstelle, von der Auswahl des Standorts bis zum Projekt- und Bauablauf. Im Hinblick auf die Produkte bieten wir operative Unterstützung von den zu versendenden Produkten bis hin zu den Verkaufspreisen, die für das Produkt veranschlagt werden. Mit dieser Vision wollen wir unseren Franchisekanal innerhalb von 3 Jahren um 300 % vergrößern.

DeFacto ist sowohl ein Technologieunternehmen als auch eine Modemarke



DeFacto stärkt seine Omnichannel-Infrastruktur und entwickelt mit DeFacto Technology und seinem Team von Entwicklern von mehr als 300 Mitarbeitern Software, die in der Transformation der Einzelhandelsbranche führend ist. Serdar Ersoy betonte, dass DeFacto eine Marke ist, die nicht nur auf Mode setzt, sondern auch die entsprechende Technologie bereitstellt: "Unsere Investitionen in technologische Lösungen machen das Einkaufen unserer Kunden immer schneller und einfacher. Wir teilen die von uns entwickelten Technologien sowohl innerhalb unserer eigenen Organisation als auch mit unseren Franchisenehmern, mit denen wir als Geschäftspartner zusammenarbeiten. Die wichtigste dieser Lösungen ist die DFPOS-Applikation, die z.B. dadurch Warteschlangen vor den Kassen verhindert, indem sie die Möglichkeit bietet, an jedwedem Ort im Geschäft zu bezahlen. DFPOS, das "Android POS"-Projekt, das als eines der ersten in der Einzelhandelsbranche umgesetzt wurde, erleichtert das Einkaufserlebnis der Kunden, indem es durch seine Mobilität an jedem Punkt des Geschäfts kanalübergreifende Zahlungs- und Rückgabevorgänge ermöglicht."

Über DeFacto:



Das 2005 gegründete Unternehmen DeFacto verfolgt die Vision, eine globale Modemarke zu werden. DeFacto ist in 93 Ländern mit mehr als 500 Geschäften und Online-Plattformen vertreten. DeFacto, das sich zu einer Marke entwickelt hat, die nicht nur Mode, sondern auch Technologie produziert, baut mit seinem Entwicklerteam von mehr als 300 Personen die Infrastruktur für Omnichannel-Technologien auf. Nachdem das Unternehmen 2019 mit dem Smart Store etwas Neues in die Welt gebracht hat, hat es das DeFacto Fijital Store-Konzept ins Leben gerufen, das das Ergebnis der Digitalisierungsstrategie ist und sowohl physische als auch digitale Einzelhandelserfahrungen bietet. Um den Wünschen und Erwartungen der Verbraucher gerecht zu werden, führte die Marke die Untermarken DeFacto COOOL, DeFacto FİT, DeFacto Modest, DeFacto LIFE, DF Plus und Fall in Love für Kunden auf der ganzen Welt ein. Als Unterzeichner des Global Compact und der Women's Empowerment Principles (WEP) der Vereinten Nationen sowie als Mitglied der Better Cotton Initiative ist die Marke außerdem entschlossen, ihre sozialen und ökologischen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Jahr 2022 hat die Marke ihren 6. Nachhaltigkeitsbericht mit der Öffentlichkeit geteilt.

