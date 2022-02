Die Grindeks Group schließt das Jahr 2021 mit einem Rekordumsatz von 231,1 Millionen EUR ab

Im Jahr 2021 wurden die Produkte der Gruppe in 103 Länder für einen Gesamtwert von 218,7 Millionen Euro exportiert.

Dr. chem. Juris Hmelnickis, Chairman des Board von Grindeks: „Das Jahr 2021 war für die Grindeks Group ein Jahr des Wandels und hat gezeigt, dass ein hervorragendes Team Großes erreichen kann. Die Ausweitung des Arzneimittelsortiments, das Verständnis der Patientenbedürfnisse, die Erschließung neuer Märkte, die Hinwendung zu umweltfreundlichem Denken und viele weitere wichtige Initiativen sind die unaufhaltsame Triebkraft für Wachstum. Im vergangenen Jahr habe ich gesehen, dass Herausforderungen durch einen ständigen Wandel überwunden werden können, bei dem sich jedes Teammitglied seiner wichtigen Rolle beim Erreichen gemeinsamer Ideen und Ziele bewusst ist. Der Umsatz von 231,1 Millionen Euro ist der höchste, den Grindeks je erzielt hat, und ich möchte dem Team - allen Fachleuten - für das Erreichte danken, ebenso wie unseren Partnern, Fachleuten im Gesundheitswesen und Patienten für ihr anhaltendes Vertrauen in uns!"

Der Umsatz der Gruppe mit pharmazeutischen Fertigerzeugnissen belief sich im Jahr 2021 auf 219,5 Mio. EUR, was einem Anstieg von 45,9 Mio. EUR oder 26 % gegenüber 2020 entspricht.

Der Umsatz mit Fertigarzneimitteln in der EU und in anderen Ländern erreichte im Jahr 2021 117,5 Mio. EUR, was einem Anstieg von 31,6 Mio. EUR oder 37 % gegenüber 2020 entspricht. Im Vergleich zu 2020 stieg der Umsatz im Jahr 2021 in Portugal um das 29-fache, in Brasilien um das 18-fache, in den Niederlanden um das 9-fache, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bulgarien um das 4-fache, in Polen und Norwegen um das 3-fache und in Australien und der Tschechischen Republik um das 2-fache.

Der Umsatz in Russland, anderen GUS-Ländern und Georgien belief sich 2021 auf 102,0 Mio. EUR, was einem Anstieg von 14,3 Mio. EUR oder 16 % gegenüber 2020 entspricht. Im Vergleich zu 2020 stieg der Umsatz 2021 in der Ukraine um 57 %, in Belarus um 40 %, in Georgien um 34 %, in der Republik Moldau um 33 %, in Aserbaidschan und Usbekistan um 23 %.

Das Produktportfolio von Grindeks umfasst fortschrittliche Arzneimittel für das Herz-Kreislauf-System, das zentrale Nervensystem, die Onkologie und Diabetes, während die Tochtergesellschaft Kalceks Arzneimittel für das Krankenhaussegment anbietet. Derzeit befinden sich 64 neue Arzneimittel von JSC Grindeks und 42 neue Arzneimittel von JSC Kalceks in der Entwicklung. Im Jahr 2021 wurde das Registrierungsverfahren für 10 neue generische Grindeks-Produkte eingeleitet.

Kalceks hat außerdem das dezentralisierte Zulassungsverfahren für 9 neue generische Produkte in den EU-Ländern eingeleitet, darunter die ersten 4 Antibiotikaprodukte für das Krankenhaussegment. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des Unternehmens in der Entwicklung, Herstellung und Registrierung von Formen steriler Produkte wurde die Entwicklung der ersten ophthalmologischen Produkte in Angriff genommen.

Die Produktion von pharmazeutischen Wirkstoffen ist ebenfalls sehr wichtig für Grindeks und stellt einen der Wettbewerbsvorteile der Gruppe dar. Das Unternehmen stellt derzeit 25 pharmazeutische Wirkstoffe her. Dieses Segment erhöht seine Unabhängigkeit von den Rohstoffherstellern, weshalb das Unternehmen 36 neue pharmazeutische Wirkstoffe entwickelt. Der Großteil der von Grindeks hergestellten pharmazeutischen Wirkstoffe wird in die Europäische Union, nach Japan, in die USA und nach Australien exportiert.

Im Jahr 2021 erzielte Kalceks hervorragende Ergebnisse. Die Verkäufe stiegen rasch an, wobei sowohl die Zahl der Exportländer als auch die Zahl der Produkte mit 7 neuen generischen Produkten zunahm. Im Jahr 2021 umfasste das Produktportfolio 35 Arzneimittel. Kalceks-Produkte erzielten 2021 einen Umsatz von 66,7 Mio. EUR, was einem Anstieg von 26,0 Mio. EUR oder 64 % gegenüber 2020 entspricht. Im Jahr 2021 wurden Kalceks-Produkte in 77 Länder exportiert, vor allem in die Niederlande, nach Mexiko, in das Vereinigte Königreich, in die Tschechische Republik und nach Polen.

Kirovs Lipmans, Chairman des Rats von Grindeks: „Trotz verschiedener Hindernisse durch die Pandemie hat sich Grindeks im vergangenen Jahr auf seine Prioritäten konzentriert - neue Produkte und globale Expansion. Ich freue mich sehr über die Leistungen der Grindeks Group im Jahr 2021. Die ausgezeichneten Ergebnisse - ein Umsatz von 231,1 Mio. EUR und ein Gewinn von 41 Mio. EUR - zeigen deutlich die Wettbewerbsfähigkeit von Grindeks auf dem Weltmarkt. Dies ist die Grundlage für erfolgreiche Entwicklungsprojekte."

Im Jahr 2021 hat Grindeks besonderes Augenmerk auf die Verbesserung der Produktionsinfrastruktur und die Installation neuer Produktionsanlagen gelegt, einschließlich der derzeitigen Modernisierung des Labors für die endgültige Darreichungsform.

Um das schrittweise und stetige Wachstum der Gruppe langfristig fortzusetzen, wird das Grindeks-Innovationszentrum in Riga, Asotes Straße 12, in mehreren Etappen gebaut. Im Jahr 2021 wurde ein Planungsvertrag unterzeichnet, und es wurden Arbeiten zur Verbesserung des Standorts durchgeführt. Das Innovationszentrum wird komplizierte Produktionsprozesse für pharmazeutische Wirkstoffe, modernste technologische Ausrüstung sowie automatisierte und energieeffiziente Lösungen bieten. Es wird das größte pharmazeutische Innovationszentrum im Ostseeraum sein.

Informationen zur Grindeks Group

Grindeks ist ein internationaler Pharmakonzern, der sich auf die Forschung, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Originalprodukten, Generika und Wirkstoffen konzentriert.

Die Grindeks Group besteht aus JSC Grindeks und seinen Unternehmen: JSC Kalceks in Lettland, JSC Tallinn Pharmaceutical Plant in Estland, HBM Pharma s.r.o. in der Slowakei, LLC Grindeks Rus in Russland und LLC Namu Apsaimniekosanas projekti in Lettland. Es bestehen Niederlassungen in 10 Ländern.

Die wichtigsten therapeutischen Gruppen von Grindeks sind Arzneimittel gegen Erkrankungen des Herz-Kreislauf- und des Zentralnervensystems, gegen Krebs und Diabetes. Kalceks ist auf Medikamente für den Krankenhausbereich spezialisiert.

Die Produktpalette umfasst die Originalprodukte Mildronate® (Meldonium) und Ftorafur® (tegafur), Generika sowie pharmazeutische Wirkstoffe.

2021 exportierte der Konzern seine Produkte in 103 Länder. Die wichtigsten Märkte für Grindeks sind die Länder der Europäischen Union, Russland und andere GUS-Länder, Australien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Israel.

Infografik der Ergebnisse https://infogram.com/grindeks-group-has-reached-record-high-turnover-and-profit-in-2021-1hzj4o3vx9z534p?live

Video https://www.youtube.com/watch?v=ungCtl5tctU

Fotos https://grindeks.eu/company/about-grindeks/photos/

Video - https://www.youtube.com/watch?v=ungCtl5tctU

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1508714/Grindex_Logo.jpg

SOURCE Grindeks