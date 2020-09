Die Integration und Entwicklung von Religion und chinesischer Kultur

Von Beginn dieses Programms an stellte Pastor Daniel Ng die Rolle der Religion in der Hongkonger Gesellschaft während der britischen Kolonialzeit und die Veränderungen seit der Übergabe vor. Als Direktor der christlichen Schule stellte Herr Andy Fung die Entwicklungsgeschichte der christlichen Schule Hongkongs im Detail vor und erläuterte die relevanten Beiträge der religiösen Schulen zur Erziehung Hongkongs im Hinblick auf den Unterricht, die Ausbildung der Schüler und die Förderung der Talente in Geschichte.

Im Rahmen dieses Programms hat Herr Kwok Yat Ming über die Beziehung zwischen Bildung und den jüngsten sozialen Bewegungen in der Hongkonger Gesellschaft gesprochen. Wie Pfarrer Daniel Ng angedeutet hat, wird die Gesellschaft in Hongkong nach der Übergabe Hongkongs an China allmählich immer panpolitischer, was sich in dem Phänomen widerspiegelt, dass es im derzeitigen Unterricht in der Sekundar- und Grundschule an der Kultivierung des Geschichtsbewusstseins der Schüler, des Nationalbewusstseins sowie an der Anerkennung der nationalen Identität mangelt. Herr Andy Fung hat darauf hingewiesen, dass die Entwicklung des Internets in der gegenwärtigen Internetepoche nicht nur die moderne Bildung bequemer gestaltet, sondern auch ihre Herausforderung vertieft hat, da die Grenze zwischen der tatsächlichen Welt und der visuellen Welt des Internets zunehmend unschärfer wird. Pfarrer Daniel Ng teilte diese Meinung ebenfalls, während er darauf hinwies, dass das Netzwerk als pädagogisches Instrument gut genutzt werden sollte.

In der zweiten Hälfte dieses Programms diskutierten die drei Gastgeber und Gäste weiter über die Frage: „Hat die Religion Einfluss auf die Gesellschaft oder hat die Gesellschaft Einfluss auf die Religion?" Ausgehend von der Perspektive der wechselseitigen Reflexion zwischen Bildung und Gesellschaft ging Andy Fung auf den Einfluss des Internets auf Menschen und Bildung ein. Durch die Rückbesinnung auf die Perspektive der Religion schlug Pfarrer Daniel Ng vor, dass es eine interaktive Beziehung zwischen der Entwicklung der Religion in China und der in der ganzen Welt gibt. Aus diesem Grund stehen Religion und Gesellschaft in Wechselwirkung miteinander. Obwohl sie von der westlichen Kultur inspiriert und beeinflusst wurde, ist die Entwicklung der einheimischen Religion in Hongkong stets in ihrem besonderen historischen und kulturellen Hintergrund sowie in der Basis der Hongkonger Zivilbevölkerung verwurzelt. Aus diesem Grund hat die Religion in Hongkong stets eine Reihe wohlwollender Aktivitäten durchgeführt, zum Wohle der Menschen und zur Verbreitung unserer allgemeinen Liebe im Einklang mit der Politik der Regierung, um die vielfältige und integrative Gesellschaft in Hongkong zu erhalten. Als Antwort auf die „Hong Kong 2020 Evangelical Declaration", die durch das Hong Kong Pastors Network herausgegeben wurde, zitierte Herr Andy Fung Römer 12:18: „Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden." Er schlug vor, dass Christen eine wichtige Rolle als Friedensstifter spielen. Aus diesem Grund müssen wir mit dem, was wir sagen, vorsichtig sein und so handeln, dass wir andere nicht beeinträchtigen und die soziale Stabilität untergraben. Pfarrer Daniel Ng schlug dagegen vor, dass diese Erklärung aus der Perspektive religiöser Überzeugungen eine sehr oberflächliche Analyse sei, mit nur einer engen Gruppe von Glaubensrichtungen und einem engen Bereich der Anerkennung.

Am Ende dieses Programms schaltete der Gastgeber eine spezielle Online-Videokonferenz mit Pfarrer Kim Chang Shi aus Korea. Die Entwicklung der Religion in Korea ist nach wie vor ein starker Trend, in diesem Zusammenhang stellte Pfarrer Kim Chang Shi die Entwicklungsgeschichte des Christentums in Korea und die positive Bedeutung des Christentums für das koreanische Volk vor. In seiner Antwort auf die Frage von Herrn Kwok Yat Ming nach dem Verhältnis zwischen Religion und Politik in der koreanischen Gesellschaft hat Pfarrer Kim Chang Shi besonders darauf hingewiesen, dass das Christentum in der koreanischen Gesellschaft die Entwicklung von Harmonie und Stabilität in der koreanischen Gesellschaft fördert, da die Religion aus diesem Grund nicht aktiv an politischen Aktivitäten teilnehmen will und soll.

Diese Diskussionsepisode wird am 19. September in der Episode „Looking around the world" des „Channel One" auf Facebook und YouTube ausgestrahlt.

