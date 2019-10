Die Istanbul Fashion Week beginnt am 8. Oktober: Wo sich Pioniere der Modewelt treffen

Die Istanbul Fashion Week wird zweimal im Jahr nach dem offiziellen internationalen Modekalender organisiert und ist das angesagte, globale Modeereignis nicht nur in der Türkei, sondern in der gesamten geographischen Region. Die Türkei entwickelt sich schnell zu einem weltweit führenden Modezentrum, was zum Teil auf ihre einzigartige Lage zurückzuführen ist, die es ihr ermöglicht, aus den großen Kulturen Europas, Asiens und Afrikas zu schöpfen, ihre unterschiedlichen Stile zu verbinden und innovative globale Kleidung zu kreieren.