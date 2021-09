Die klinische Forschung von MC2 Therapeutics wird in vier Posterpräsentationen auf der Konferenz der Europäischen Akademie für Dermatologie und Venerologie - EADV 2021 - vorgestellt

Wynzora® Creme (50 µg/g Calcipotriol und 0,5 mg/g Betamethason als Dipropionat) ist in Europa im Rahmen eines dezentralen Verfahrens für die Behandlung von leichter bis mittelschwerer Psoriasis vulgaris bei Erwachsenen, einschließlich Kopfhautpsoriasis, zugelassen.

„Wir freuen uns, der europäischen Dermatologiegemeinschaft auf der EADV 2021 neue klinische Forschungsdaten zu präsentieren.Die Weitergabe klinischer Daten und die weitere Entwicklung unserer vielversprechenden Pipeline sind Teil unseres Engagements, den ungedeckten Bedarf von Menschen mit chronischen Entzündungskrankheiten zu decken", erläutert Dr. Morten Praestegaard, Ph.D., COO von MC2 Therapeutics.

Informationen zu Psoriasis vulgaris

Psoriasis oder Schuppenflechte ist eine häufige, nicht ansteckende, chronische Hautkrankheit, für die es keine eindeutige Ursache oder Heilung gibt. Die negativen Auswirkungen der Psoriasis auf das Leben der Betroffenen können immens sein, da sie das Erscheinungsbild der Haut mit roten, schuppigen Plaques beeinträchtigt. Psoriasis betrifft Menschen jeden Alters und in allen Ländern. Die berichtete Prävalenz der Psoriasis in Europa liegt bei etwa 3 % der Bevölkerung1,2, was die Psoriasis zu einem schwerwiegenden Gesundheitsproblem macht, von dem weltweit mehr als 100 Millionen Menschen betroffen sind.3 Die Schübe der Psoriasis können unvorhersehbar sein, und es treten häufig erhebliche Komorbiditäten auf, darunter Arthritis, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, metabolisches Syndrom, entzündliche Darmerkrankungen und Depressionen.3

Informationen zur topischen Behandlung von leichter bis mittelschwerer Psoriasis vulgaris bei Erwachsenen

Die Kombination aus 50 µg/g Calcipotriol und 0,5 mg/g Betamethason als Dipropionat ist eine gut etablierte topische Behandlung für leichte bis mittelschwere Psoriasis bei Erwachsenen. Eine wässrige Cremeformulierung von Calcipotriol und Betamethasondipropionat, die auf der proprietären PAD™-Technologie basiert, ermöglicht eine günstige Abgabe der Wirkstoffe an das Zielgewebe. Wynzora® Cream wurde im Juli 2020 von der FDA auch in den USA zugelassen und dort auf den Markt gebracht.4

Informationen zu MC2 Therapeutics

MC2 Therapeutics ist ein privates pharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium, das sich zum Ziel gesetzt hat, eine führende Position bei topischen Medikamenten und Behandlungen für Autoimmunerkrankungen und chronische Entzündungen aufzubauen. Unser Ziel ist es, durch das Verständnis der Pathophysiologie und die Erforschung neuartiger Wirkstoffe klassenbeste oder erste Therapien zu entwickeln und voranzutreiben. Unser Ziel ist es, die Krankheitslast von Menschen mit Entzündungs- oder Autoimmunkrankheiten zu verringern, indem wir uns mit den wichtigsten ungedeckten Bedürfnissen befassen. Mit unserer patentierten PAD™-Technologie führen wir einen neuen Standard für die topische Behandlung ein, der Menschen mit Psoriasis, dem Gesundheitswesen und der Gesellschaft zugute kommt. Unsere innovative Pipeline umfasst Arzneimittelkandidaten für CKD-ap (urämischer Juckreiz), Lichen-Sklerose, trockenes Auge beim Sjögren-Syndrom und atopische Dermatitis.

