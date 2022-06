DIE KÖNIGLICH-KANADISCHE PRÄGEANSTALT INTERPRETIERT KLASSISCHE DESIGNS IN IHREM NEUESTEN SAMMLERMÜNZENANGEBOT NEU

OTTAWA, ON, 8. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Vor zehn Jahren wurde in der Münzanstalt der Royal Canadian Mint in Winnipeg der letzte kanadische Penny geprägt. Heute bringt die Münzanstalt eine 1 oz. Silber-Sammlermünzenausgabe des Pennys heraus, um an das Jahrzehnt zu erinnern, in dem er das letzte Mal aus der Presse kam. Das klassische G. E. Kruger Gray Twin Maple Leaf und Twig Design erscheint auf der 2022 1-Cent Feinsilbermünze - 10. Jubiläum des „Farewell to the Penny". Diese Sammlermünze wurde in Winnipeg, Manitoba, geprägt, der Heimat von Kanadas eigener Umlaufmünzenmanufaktur und dem Geburtsort des Pennys. Darüber hinaus trägt sie das Münzzeichen „W" (Winnipeg) als Symbol für ihre Herkunft. Dieses neue Sammlerstück ist zusammen mit einigen anderen ab heute erhältlich.