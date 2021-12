Die koreanische Strombörse unterzeichnete eine Absichtserklärung mit Merlot Lab, um das Problem der Volatilität erneuerbarer Energien im Zeitalter der Kohlenstofffreiheit zu lösen

Das weltweit erste innovative intelligente IoT-Beleuchtungssystem, das mehr als 2.000 Geräte in einem skalierbaren Mesh-Netzwerk verbindet und automatisch auf Frequenzschwankungen im Stromnetz in Echtzeit reagiert, ist auf den Markt gekommen.

SEOUL, Südkorea, 14. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- Die Korea Power Exchange, ein staatliches Unternehmen, das für die Energieversorgung und das Nachfragemanagement in Korea zuständig ist, unterzeichnete eine Absichtserklärung mit Merlot Lab (CEO So-bong Shin), das ein intelligentes IoT-Beleuchtungssystem als neue Frequenzsteuerungsressource entwickelt hat, um das Problem der Volatilität der Versorgung mit erneuerbaren Energien zu lösen, und kündigte an, dass sie am 25. November 2021 mit der Demonstration der Frequenzregulierung mithilfe des intelligenten IoT-Beleuchtungssystems beginnen werden.