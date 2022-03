Die Kunst des Handwerks | GAC MOTOR veranstaltet Ausstellung mit Künstlern aus China und Panama

Die Ausstellung mit dem Namen „Progenie" („Nachkommen") zeigte die Gemälde von chinesisch-panamaischen Künstlern aus drei Generationen und hob den Beitrag der chinesischen Maler zur multikulturellen Vielfalt Lateinamerikas und insbesondere Panamas hervor.

Das Konzept der chinesischen Handwerkskunst ist seit einiger Zeit eine tragende Säule der Markenidentität von GAC MOTOR in Übersee. Die Entwicklungsstrategie von GAC hat es sich zum Ziel gesetzt, herausragende chinesische Designs und Technologien auf die Weltbühne zu bringen.

Interkulturelle Kunstausstellungen wie diese sind wichtig, um die erstaunliche Kreativität zu vermitteln, die Marken und Künstler aus China der Welt zu bieten haben.

Mai Yap, eine der ausstellenden Künstlerinnen aus Florida, USA, erklärte: „China lebt in uns, und auch wenn wir unsere Wurzeln in verschiedenen Ländern haben oder geboren wurden, tragen wir alle diese Kultur in uns."

Die farbenfrohen Arbeiten Mai Yaps wurden zusammen mit einer anderen jungen bildenden Künstlerin, Nicole Rumaldo Choy, ausgestellt, die die kreative Kraft dieser beiden Kulturen vereint.

Der Geist der Handwerkskunst: Weitere Bemühungen in Amerika

GAC MOTOR hat sich seit dem Markteintritt in Panama im Jahr 2019 zur leistungsstärksten chinesischen Marke im lokalen Vertrieb entwickelt. Das Land ist heute die Heimat von mehr als 400 neuen GAC MOTOR-Eigentümern.

Seit der Einführung des „All New GS4" und dem umfangreichen Engagement in Autovermietungsprojekten im letzten Jahr hat GAC MOTOR vermehrte Aufmerksamkeit auf sich gezogen und sich zu einem Vertreter der chinesischen Automarken in Panama entwickelt.

Auch im neuen Jahr wird GAC MOTOR den Nutzern in Panama ein Reiseerlebnis auf höchstem Niveau bieten. Die Marke freut sich auf eine weitere gute Entwicklung auf dem amerikanischen Kontinent.

