Die L.E.M.O.N. Plattform, ein Beschleuniger für die Entwicklung von GWM

Die Plattform bietet vier Antriebslösungen zur Auswahl, darunter Verbrennungsmotor (ICE), Hybrid, reines Elektroauto und Wasserstoff-Brennstoffzelle. Insbesondere sein Benzin-Elektro-Hybrid ist sowohl in DHT- als auch in P2/P2+P4-Architekturen erhältlich. Die DHT-Architektur ist für den Stadtverkehr besser geeignet, da sie eine höhere Laufleistung und einen geringeren Energieverbrauch aufweist. Der HAVAL H6 HEV mit dieser Architektur hat zum Beispiel eine Kraftstoffeinsparung von 48-50 %, bei einer rein elektrischen Reichweite von 200 km.

Das geringe Gewicht ist eine der wichtigsten Eigenschaften der L.E.M.O.N. Plattform. Neben der Konstruktion einer Vollaluminium-Karosserie zur Gewichtsreduzierung wird auch die einteilige, heißgeprägte Türringlösung eingesetzt, um das Gewicht weiter zu reduzieren. HAVAL DARGO, das kürzlich in Übersee auf den Markt kam, hat den von dieser Plattform erstellten Tailor Rolled Blank (TRB) verwendet. Noch wichtiger ist, dass dieses Fahrzeug zu mehr als 75 % aus hochfestem Stahl besteht und die höchste Festigkeit des warmgeprägten Stahls 1900 MPa übersteigt, was die Anforderungen der Benutzer an den Offroad-Spaß besser erfüllt.

In Bezug auf die Sicherheit, stellt die L.E.M.O.N. Plattform hohe Anforderungen an diese Leistung. Sie hat 18 typische Nutzungsszenarien von Nutzern aus aller Welt verifiziert, z. B. deutsche Nutzer, die auf einer Autobahn ohne Tempolimit fahren, und Nutzer aus dem Nahen Osten, die in einer extrem heißen Umgebung unterwegs sind. Darüber hinaus erfüllt er bei jedem Prüfverfahren streng die Fünf-Sterne-Sicherheitsbewertung des NCAP und die höchste Bewertung des IIHS in Nordamerika. Zum Beispiel: HAVAL JOLION ist mit der hohen Sicherheitsleistung dieser Plattform ausgestattet. Das 360°-Panoramabildsystem dient der Sicherheit des Fahrers und bietet ihm eine hochauflösende Anzeige ohne tote Winkel, die ihm hilft, die umliegenden Straßenverhältnisse zu beobachten und die Fahrsicherheit zu gewährleisten.

Derzeit sind die Modelle, die auf der L.E.M.O.N. Plattform basieren, wie z.B. die 3. Generation des HAVAL H6, HAVAL DARGO, HAVAL JOLION und ORA GOODCAT, weltweit erhältlich.

Als eine der führenden Plattformen in der Automobilindustrie, stärkt die L.E.M.O.N. Plattform die Produkte und wird allmählich zu einem Beschleuniger für die globale Entwicklung von GWM. Der amtierende Präsident der GWM Mu Feng sagte, dass die L.E.M.O.N. Plattform der Kern der Wettbewerbsfähigkeit von GWM im nächsten Jahrzehnt ist und auch die solide Grundlage für GWM, um im globalen Wettbewerb zu bestehen.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1738050/GWM__L_E_M_O_N__Platform.mp4

SOURCE GWM