Die LA Auto Show kündigt ihr Programm an Indoor- und Outdoor-Erlebnissen an

Vom 19. bis 28. November bietet die LA Auto Show mit Weltpremieren, exotischen Fahrzeugen, Sonderanfertigungen, Food Trucks, Haustieradoptionen und mehr Probefahrtmöglichkeiten als je zuvor ein unterhaltsames und erschwingliches Live-Erlebnis

LOS ANGELES, 5. Nov. 2021 /PRNewswire/ -- Die Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show®), die führende Automobil- und Lifestyle-Veranstaltung, hat kürzlich ihr Programm an dynamischen Innen- und Außenaktivitäten, Presseveranstaltungen und Verbraucherattraktionen bekannt gegeben, um die Weltklasse-Fahrzeugpalette zu präsentieren, die auf der LA Auto Show 2021 ihr Debüt feiern wird. Vom 19. bis 28. November sind die Türen im Los Angeles Convention Center für die Verbraucher geöffnet. Nach der Unterbrechung der LA Auto Show aufgrund der weltweiten Pandemie wird die Rückkehr der persönlichen Premieren und Treffen die perfekte Atmosphäre für die Automobilhersteller bieten, um zu zeigen, warum die Welt der Mobilität eine der innovativsten und zukunftsorientiertesten Industrien auf dem Planeten ist.

Bevor die LA Auto Show für die Besucher aus Südkalifornien eröffnet wird, werden etablierte und neue Automobilhersteller aus der ganzen Welt ihre neuesten Konzept- und Serienfahrzeuge auf der 2021 AutoMobilität LA® (dem Branchen- und Medientreffen der LA Auto Show) ihre neuesten Konzept- und Serienfahrzeuge vorstellen. Die diesjährigen Pressekonferenzen der AutoMobility LA finden am Mittwoch, dem 17. November, persönlich statt; zu den Unternehmen, die Ankündigungen machen, gehören Barbie, Biliti Electric Inc., Bremach, EdisonFuture, Fisker Inc., Hyundai Motor, Kia, Mullen, Subaru und VinFast.

„Die LA Auto Show ist jedes Jahr nicht ohne Grund ein Pflichttermin. Wir bieten 10 Tage und eine Million Quadratmeter an Indoor- und Outdoor-Erlebnissen, auf die sich unsere Besucher Jahr für Jahr freuen", so Lisa Kaz, Eigentümerin und CEO der LA Auto Show.

Die LA Auto Show präsentiert dynamische Start-ups und etablierte Marken, die 10 Tage voller Testfahrten, noch nie gesehener Fahrzeuge, Sonderanfertigungen und exotischer Autos, brandneuer emissionsfreier Fahrzeuge, interaktiver Aktionen und einzigartiger Erfahrungen bieten. Influencer und Kunden können Fahrzeuge von Marken wie Audi, Chrysler, Dodge, ElectraMeccanica, Fiat, Ford, Honda, Jeep, Nissan, Ram, Subaru und Toyota Probe fahren; zusätzliche Erlebnisse sind möglich:

Neue Aktivierungen, Showcases und Verbrauchererlebnisse

„Camp Jeep" (Outdoor): Jeeps 25.000 Quadratmeter große Ausstellung gibt den Besuchern der LA Auto Show die Möglichkeit, die extremen Offroad-Fähigkeiten von Jeep-Fahrzeugen zu erleben, ohne die Messe zu verlassen. Camp Jeep besteht aus mehreren Hindernissen, die einen Teil der strengen Tests simulieren, die Jeep-Fahrzeuge durchlaufen, bevor die Kunden sich hinter das Steuer setzen. Der Parcours bietet einen Einblick in Bodenfreiheit, Traktion, Stabilität, Gelenkigkeit, Überschlag, Geländegängigkeit und Federung aus erster Hand. Camp Jeep ist ein interaktiver Abenteuerbereich, in dem professionelle 4x4-Fahrer die On- und Off-Road-Fähigkeiten eines Fahrzeugs der Marke Jeep erleben lassen. Erfahrene Fahrer werden die Teilnehmer in den 2021er Fahrzeugen Wrangler Rubicon, Wrangler 4xe, Grand Cherokee, Gladiator Rubicon, Grand Cherokee Trailhawk und Cherokee Trailhawk fahren.

EV Track Powered by Electrify America (Indoor): Electrify America - das größte offene, ultraschnelle DC-Ladenetzwerk - ist der exklusive Sponsor der brandneuen Indoor-Teststrecke für Elektrofahrzeuge (EV) der LA Auto Show und Anbieter von Ladestationen für die Automarken und Fahrzeuge, die bei den diesjährigen Testfahrten im Freien vorgestellt werden. Enthusiasten, Käufer und Neugierige können auf einer 55.000 Quadratmeter großen Teststrecke in der South Hall des Los Angeles Convention Centers mehrere der neuesten Elektromodelle bequem Probe fahren. Dort können sich die Besucher auch über die Ladelösungen von Electrify America informieren, darunter die HomeStation - ein Heimladegerät der Stufe 2 - sowie den neuen Prototyp eines öffentlichen Gleichstrom-Schnellladegeräts, das auf der AutoMobility LA 2021 erstmals vorgestellt wird. Für weitere Informationen oder um ein Electrify America-Ladegerät zu finden, besuchen Sie https://www.electrifyamerica.com/ .

Electrify America - das größte offene, ultraschnelle DC-Ladenetzwerk - ist der exklusive Sponsor der brandneuen Indoor-Teststrecke für Elektrofahrzeuge (EV) der LA Auto Show und Anbieter von Ladestationen für die Automarken und Fahrzeuge, die bei den diesjährigen Testfahrten im Freien vorgestellt werden. Enthusiasten, Käufer und Neugierige können auf einer 55.000 Quadratmeter großen Teststrecke in der South Hall des Los Angeles Convention Centers mehrere der neuesten Elektromodelle bequem Probe fahren. Dort können sich die Besucher auch über die Ladelösungen von Electrify America informieren, darunter die HomeStation - ein Heimladegerät der Stufe 2 - sowie den neuen Prototyp eines öffentlichen Gleichstrom-Schnellladegeräts, das auf der AutoMobility LA 2021 erstmals vorgestellt wird. Für weitere Informationen oder um ein Electrify America-Ladegerät zu finden, besuchen Sie https://www.electrifyamerica.com/ Ford „Bronco Built Wild" Experience (Outdoor): Auf der Built Wild können die Besucher der LA Auto Show die Bronco-Familie auf einem speziell entworfenen Offroad-Parcours mit Vollgas erleben und ihren Mut bei einer Fahrt über den Bronco Mountain - einen 38-Grad-Hügel - auf dem North Plaza des Los Angeles Convention Center unter Beweis stellen. Die Besucher erfahren mehr über das geliebte Erbe der Marke Bronco, lernen die neue Bronco-Familie kennen - vom Bronco Sport bis zum 2- und 4-türigen Bronco - und können sich über die Modularität und das Zubehör für ihren Lebensstil informieren. Auf einem von Vaughn Gittin Jr. entworfenen Offroad-Parcours können die Gäste außerdem die Offroad-Fähigkeiten und die Konnektivität des Bronco erleben; das Erlebnis zeigt den Trail Turn Assist, bei dem sich das Fahrzeug fast vollständig auf der gleichen Stelle dreht.

Die Ford-Erlebnisse „Built To Electrify" und „Built Ford Wild" (Indoor): Die Ford-Erlebniswelt „Built to Electrify" in der West Hall des Los Angeles Convention Centers bietet den Gästen die Möglichkeit, sich über die Vorteile des Besitzes eines Elektrofahrzeugs (EV) zu informieren und die gesamte EV-Produktpalette von Ford zu sehen. Die Besucher der LA Auto Show können einen exklusiven Blick auf den vollelektrischen Ford F-150 Lightning werfen und eine adrenalingeladene Fahrt mit dem Mustang Mach-E machen, die ihre Herzen höher schlagen lässt. Ebenfalls in der West Hall wird Built Ford Wild die gesamte Lkw-Produktpalette von Ford präsentieren, darunter den neuen Maverick, den 2021 F-150 Hybrid und den F-150 Lightning. Besucher von Built Ford Wild können die Geschichten lokaler Kunden entdecken, die ihre Ford-Trucks lieben, und erfahren, wie die neuesten Ford-Angebote ihre Arbeit und Freizeit noch besser machen können.

Die Ford-Erlebniswelt „Built to Electrify" in der West Hall des Los Angeles Convention Centers bietet den Gästen die Möglichkeit, sich über die Vorteile des Besitzes eines Elektrofahrzeugs (EV) zu informieren und die gesamte EV-Produktpalette von Ford zu sehen. Die Besucher der LA Auto Show können einen exklusiven Blick auf den vollelektrischen Ford F-150 Lightning werfen und eine adrenalingeladene Fahrt mit dem Mustang Mach-E machen, die ihre Herzen höher schlagen lässt. Ebenfalls in der West Hall wird Built Ford Wild die gesamte Lkw-Produktpalette von Ford präsentieren, darunter den neuen Maverick, den 2021 F-150 Hybrid und den F-150 Lightning. Besucher von Built Ford Wild können die Geschichten lokaler Kunden entdecken, die ihre Ford-Trucks lieben, und erfahren, wie die neuesten Ford-Angebote ihre Arbeit und Freizeit noch besser machen können. „Ram Truck Territory" (Indoor): Das ultimative Truck-Abenteuer, das die Leistung und die Fähigkeiten der Ram Truck-Fahrzeugpalette demonstriert, wird erstmals in der West Hall des Los Angeles Convention Centers zu sehen sein. Professionelle Fahrer navigieren die Gäste mit dem Ram 1500 aus dem Jahr 2021 durch den interaktiven Parcours - dem am häufigsten ausgezeichneten leichten Nutzfahrzeug in Amerika. Die Modelle Ram Rebel , Limited, Laramie und Longhorn stehen ebenfalls für die Besucher der LA Auto Show zur Verfügung. Die Ram Heavy Duty Trucks umfassen die Modelle Ram Power Wagon , Ram 2500 und 3500 Limited. Auf dem Ram Truck Territory wird es eine Stabilitätsvorführung auf dem High Banked Wedge geben, einer Struktur mit einer Höhe von über 6 Fuß, einem Durchmesser von 70 Fuß und einer Neigung von 30°. Eine Reihe von Stahldurchlässen wird die Handhabungsfähigkeit und die Aufhängungsoptionen von Ram demonstrieren. Auf dem legendären Ram Mobile Mountain, einem 30 Meter hohen und 30 Meter langen simulierten Berg mit einem An- und Abfahrtswinkel von 30 Grad, können die Teilnehmer außerdem die Traktion spüren und die Bergabfahrtechnik erleben. Ram wird das Abschleppen eines 2021 Ram 3500 mit einem leistungsstarken 6,7-Liter-Cummins-Dieselmotor demonstrieren, der an den 24 Fuß hohen Ram Tow Power Tower angekoppelt wird und ein schweres Gewicht anhebt, um das Abschleppen zu simulieren.

Subaru National Parks Experience & Haustieradoptionen (Indoor): In der West Hall des Los Angeles Convention Centers erwartet die Besucher ein völlig neues Messeerlebnis, bei dem die wichtigsten Subaru-Modelle und das Engagement der Marke für den Erhalt unserer Nationalparks vorgestellt werden - mit einer beeindruckenden 180-Grad-LED-Wand und einem LED-Boden, von der Wildnis inspirierten Sehenswürdigkeiten, Geräuschen und Gerüchen und zwei Betrachtungsebenen. Entdecken Sie eine interaktive Höhle, in der die berührungslose Technologie im Mittelpunkt steht, und besuchen Sie unbedingt die tägliche Adoptionsaktion "Subaru Loves Pets". In Subarus neuem Performance-Bereich werden unter anderem der WRX 2022 zu sehen sein.

In der West Hall des Los Angeles Convention Centers erwartet die Besucher ein völlig neues Messeerlebnis, bei dem die wichtigsten Subaru-Modelle und das Engagement der Marke für den Erhalt unserer Nationalparks vorgestellt werden - mit einer beeindruckenden 180-Grad-LED-Wand und einem LED-Boden, von der Wildnis inspirierten Sehenswürdigkeiten, Geräuschen und Gerüchen und zwei Betrachtungsebenen. Entdecken Sie eine interaktive Höhle, in der die berührungslose Technologie im Mittelpunkt steht, und besuchen Sie unbedingt die tägliche Adoptionsaktion "Subaru Loves Pets". In Subarus neuem Performance-Bereich werden unter anderem der WRX 2022 zu sehen sein. „VW Roadshow" (Outdoor): Volkswagen lädt die Besucher der LA Auto Show ein, seine fahrspaßorientierten SUVs auf der „VW Roadshow" zu erleben. Dort können sie den vollelektrischen ID.4 SUV - ausgezeichnet als „World Car of the Year" -, den brandneuen kompakten Taos mit VW Digital Cockpit, den familientauglichen Atlas, den kühn gestylten Atlas Cross Sport und den kompakten Tiguan - ausgezeichnet mit dem „Car & Driver Editor's Choice Award" - entdecken Auf dem Gilbert Lindsey Plaza des Los Angeles Convention Centers wird Volkswagen auf einer speziell angefertigten, geschlossenen Strecke Hindernisse aufstellen, die die Wendigkeit, Stabilität und Anpassungsfähigkeit der Volkswagen SUVs demonstrieren. Um den Check -in zu beschleunigen, werden die Teilnehmer gebeten, sich vorab online zu registrieren unter http://www.vwroadshow.com/.

Tickets sind jetzt im Verkauf unter laautoshow.com/tickets. Weitere Aktivierungen und Erlebnisse sowie Fahrzeugpremieren werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben.

Weitere Informationen über die AutoMobility LA und die LA Auto Show, einschließlich Medien- und Branchenauskünfte, finden Sie unter www.AutoMobilityLA.com und www.LAAutoShow.com.

Die AutoMobility LA und die LA Auto Show werden in voller Übereinstimmung mit allen vom Los Angeles County Department of Public Health vorgeschriebenen Sicherheitsprotokollen durchgeführt. Impfausweise oder ein negativer COVID-Test innerhalb von 72 Stunden nach der Ankunft vor Ort im LA Convention Center sowie Masken sind für den Zutritt zur Messe erforderlich. Für diejenigen, die sich vor Ort testen lassen möchten, werden kostenlose Schnelltests zur Verfügung stehen. Um mehr über die Sicherheitsprotokolle der LA Auto Show zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website: https://laautoshow.com/health_and_safety/.

Über die Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)

Die 1907 gegründete Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) ist alljährlich die erste große nordamerikanische Automesse der Saison und gilt als eine der einflussreichsten Messen weltweit. Die Messe zelebriert die Liebe der Angelenos zu ihren Autos und bietet eine globale Plattform für Technologien und Innovationen der Branche, die für Kalifornien stehen. Die Messe läuft über 10 volle Tage während der Thanksgiving-Periode und ist ein Pflichttermin für viele Branchenvertreter, Autoenthusiasten und Familien, die über die Feiertage einen Tagesausflug machen wollen. Die jährlich im Los Angeles Convention Center stattfindende LA Auto Show trägt mehrere hundert Millionen Dollar zur lokalen Wirtschaft bei, stimuliert den lokalen Arbeitsmarkt und ist die wichtigste Einnahmequelle für das LA Convention Center. Im Jahr 2021 werden die Medien- und Branchentage, AutoMobility LA, am 17. und 18. November stattfinden und eine Reihe von bahnbrechenden Ankündigungen und Enthüllungen der Branche beinhalten. Die Türen werden vom 19. bis 28. November für die Öffentlichkeit geöffnet. Die LA Auto Show wird von der Greater LA New Car Dealer Association unterstützt und ist Eigentum von ANSA Productions und wird von dieser betrieben. Um die neuesten Nachrichten und Informationen zur Messe zu erhalten, folgen Sie der LA Auto Show auf Twitter, Facebook oder Instagram und melden Sie sich für Benachrichtigungen an unter http://www.laautoshow.com/.

