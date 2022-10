Die Macht der Technologie für ein umweltfreundlicheres, digitales Europa entfesseln

PARIS, 18. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Heute begann in Paris die dritte Station der globalen Tournee der HUAWEI CONNECT 2022. Die diesjährige Veranstaltung steht unter dem Motto „Unleash Digital", die Tausende von Branchenführern, Experten und Partnern aus den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) sowie nachhaltige Entwicklung aus aller Welt zusammenbringt, um herauszufinden, wie alle Beteiligten die digitale Produktivität effektiver nutzen, den grünen und digitalen Wandel in Europa fördern und stärkere digitale Ökosysteme aufbauen können.

Den grünen und digitalen Wandel in Europa mit digitaler Technologie voranbringen

Zum Auftakt der Veranstaltung meldete sich Ken Hu, der rotierende Vorsitzende von Huawei, mit einer Grundsatzrede zu Wort. Für ihn gibt es drei Möglichkeiten, wie das IKT-Ökosystem dazu beitragen kann, die allgemeinen Hindernisse bei der digitalen Transformation zu überwinden:

Stärkung der digitalen Infrastruktur, einschließlich einer robusteren Konnektivität und stärkeren, vielfältigeren Datenverarbeitungsressourcen.

Unternehmen dabei unterstützen, über eine einfache Cloud-Einführung hinauszugehen und das Beste aus der Cloud herauszuholen mit Schwerpunkt auf fortschrittliche Technologiedienste, um eine sprunghafte Entwicklung zu fördern.

Aufbau lokaler digitaler Ökosysteme, einschließlich Partnerentwicklung, Förderung von digitalen Talenten und mehr Unterstützung für KMUs.

Diese drei Ansätze zur Förderung der digitalen Transformation seien eng mit der europäischen Politik des „digitalen Jahrzehnts" verknüpft. „Huawei wird weiterhin eng mit unseren Partnern in Europa zusammenarbeiten, um die digitale und grüne Transformationsstrategie der Region zu unterstützen", sagte Hu. „Wir setzen uns dafür ein, den wirtschaftlichen Aufschwung Europas und den Erfolg seiner Industrie zu unterstützen und eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen."

Im Rahmen der Veranstaltung stellten eine angesehene Gruppe von Vertretern aus Industrie und Politik die wichtigsten Ziele ihrer Organisationen zur Förderung des digitalen und grünen Wandels in Europa sowie ihre bereits gemachten Erfahrungen vor. Dazu gehören Franc Bogovič, Mitglied des Europäischen Parlaments; Alain Assouline, Präsident der Digitalen Kommission der CPME (Europäische Ärztekammer); José Donoso, Präsident von Global Solar; Fabien Aufrechter, Web 3.0 Vice President von Vivendi; Gonzalo Elguezabal Ayala, Executive Director von AOTEC in Spanien; und Victor Marçais, Senior Partner bei Roland Berger.

„In Europa, für Europa": Stärkung lokaler Industrien und Förderung digitaler Talente

Die Entwicklung von digitalen Fähigkeiten und neue Ökosysteme sind der Schlüssel für Europas digitale Transformation. „Um die europäische Industrie bei der Digitalisierung zu unterstützen", so HU weiter, „arbeiten wir hart daran, eine robuste, sichere und widerstandsfähige IKT-Infrastruktur aufzubauen. Um laufende Innovationen zu unterstützen, haben wir außerdem mehrere Innovations- und Erfahrungszentren sowie OpenLabs in Städten wie München und Paris eingerichtet. Gemeinsam können wir zielgerichtetere Lösungen für die europäische Industrie entwickeln und dabei helfen, den digitalen Transformationsprozess zu beschleunigen."

Huawei arbeitet außerdem mit lokalen Partnern zusammen, um digitale Talente in der Region zu fördern. Das Unternehmen hat eine Reihe von IKT-Akademien in Europa eröffnet, die sich auf die Weiterbildung von Studenten und Fachleuten konzentrieren. Seit 2011 bietet Huawei IKT-Schulungen für mehr als 4.000 Personen in 12 europäischen Ländern an, darunter Großbritannien, Frankreich und Deutschland.

„Bits nutzen, um Watt zu verwalten": Aufbau eines umweltfreundlicheren Europas mit digitaler Technologie

„An der grünen Front", sagte Hu, „kombinieren wir digitale Technologie mit Leistungselektronik, um unseren Kunden in allen Branchen dabei zu helfen, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern und die Ziele des europäischen Green Deals zu erreichen." Seit 2021 hat Huawei seinen Kunden und Partnern dabei geholfen, hier in Europa mehr als 84 Milliarden Kilowatt an sauberer Energie zu erzeugen und die CO 2 -Emissionen um fast 24 Millionen Tonnen zu senken.

„Von der nachhaltigen Entwicklung bis zum Ausbau des Ökosystems sind wir in Europa, für Europa", schloss Hu und bekräftigte das Engagement des Unternehmens, mit seinen Kunden und Partnern zusammenzuarbeiten, um eine umweltfreundlichere, digitale Zukunft aufzubauen.

SOURCE Huawei Technologies Co.,Ltd.