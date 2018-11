Die Mission von Proya zum 15-jährigen Jubiläum: Der Welt die „Schönheit von China" zeigen

HANGZHOU, China, 22. November 2018 /PRNewswire/ -- Proya (SHA: 603605), das Kosmetikunternehmen Nr. 1 auf dem chinesischen A-Aktienmarkt, hielt am 19. November in Hangzhou sein 15-jähriges Jubiläum unter dem Motto "PROYA 15th Anniversary Gala Beautifying the Future".

Star-Gastaufstellung läutet das nächste Kapitel in Proyas Welt der Schönheit ein.