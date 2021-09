Die National Football League, die NFL Players Association und Dapper Labs verkünden eine neue NFT-Vereinbarung zur Erstellung exklusiver digitaler Video-Highlights

Ein innovatives digitales Erlebnis, das die NFL, alle 32 Clubs und Spieler umfasst, ermöglicht es den Fans, NFTs zu kaufen, zu tauschen und zu besitzen, die einige der aufregendsten und beliebtesten Spielzüge im Spiel zeigen

NEW YORK und VANCOUVER, British Columbia, 30. September 2021 /PRNewswire/ -- Die National Football League (NFL), die National Football League Players Association (NFLPA) und Dapper Labs, geben heute eine Zusammenarbeit bei der Erstellung exklusiver digitaler Video-Highlight-NFTs (non-fungible tokens) für NFL-Fans bekannt. Die Vereinbarung zielt darauf ab, das Engagement der Fans zu fördern, indem sie mit Hilfe der innovativen Blockchain-Technologie von Dapper Labs digitale Videomomente der besten Spiele der Saison sammeln können.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Dapper Labs bei der Einführung von digitalen NFL-Videosammelbildern", sagte Joe Ruggiero, Senior Vice President of Consumer Products bei der NFL. „Wir glauben, dass die Blockchain-Technologie ein großes Potenzial hat, das NFL-Fan-Erlebnis in der Zukunft zu verbessern, und wir freuen uns, Dapper Labs als einen unserer ersten Partner bei der Erforschung dieses neuen Bereichs zu haben."

Die brandneuen digitalen Sammlerstücke geben NFL-Fans die einzigartige Möglichkeit, NFTs zu sammeln und zu besitzen, die einige der größten und meistdiskutierten Spielmomente von führenden Spielern während der Saison zeigen, darunter aktuelle Superstars und Legenden des Spiels. Außerdem haben die Fans die Möglichkeit, einige der größten Spielzüge der NFL-Geschichte zu sammeln.

Vom „Hail Murray" bis zum „Minneapolis Miracle": In den NFL-Stadien geschieht Magie. Als eine Liga, die die Messlatte immer höher legt, sind wir stolz darauf, dass die NFL und die NFLPA Dapper Labs ausgewählt haben, um den NFL-Fans weltweit die Momente zu liefern, auf die sie gewartet haben. Wir können es kaum erwarten, den mehr als 300 Millionen NFL-Fans die Möglichkeit zu geben, das Spiel zu besitzen, das für sie wichtig ist, und sich auf ganz neue Weise mit dem Sport zu beschäftigen", so Roham Gharegozlou, CEO von Dapper Labs.

Wenn das Erlebnis startet, werden NFL-Fans in eine Welt eintauchen, die ihre Liebe für das Spiel zelebriert. Die Fans können NFT-Pakete mit ihren Lieblings-NFL-Helden kaufen und öffnen, ihre neu erworbenen digitalen NFT-Sammlungen vorführen und Momente mit anderen Fans tauschen. Sie werden auch die Möglichkeit haben, ihre Momente auf einem speziellen Marktplatz auf Flow zu kaufen, zu präsentieren, zu verkaufen oder zu tauschen.

„Der unersetzliche Charakter des NFT fasst zusammen, was das Besondere an der Sportbegeisterung ist. Unsere Spieler freuen sich riesig, dass die NFLPA in Zusammenarbeit mit unseren unternehmungslustigen Partnern bei Dapper Labs und OneTeam diesen bedeutenden Vorstoß in den Markt für digitale Sammlerstücke unternimmt", sagte Steve Scebelo, Präsident der NFL Players Inc. dem Marketing- und Lizenzierungsarm der NFLPA. „Die einzigartige Größe der NFL-Spieler wird auch weiterhin für denkwürdige Momente sorgen, sowohl in der Geschichte als auch in Echtzeit während der Saison, was die Verbindung zu ihren leidenschaftlichen Fans nur noch vertiefen wird."

OneTeam Partners, der Gruppenlizenzpartner der NFLPA, der das Geschäft mit den digitalen Medien leitet, hat den neuen Vertrag in Zusammenarbeit mit allen Parteien zustande gebracht.

Das exklusive NFT-Erlebnis wird im Laufe dieser Saison eingeführt und bringt die Fangemeinde auf die nächste Stufe mit Zugang zu erstaunlichen Funktionen, Fan-Aktivierungen und Community-Engagement, die die Fans in den Mittelpunkt der epischen NFL-Spiel-Action stellen. Weitere Informationen finden Sie unter nfl.dapperlabs.com

Informationen zur NFL Players Association

Die National Football League Players Association („NFLPA") ist die Gewerkschaft der professionellen Footballspieler in der National Football League. Die 1956 gegründete NFLPA blickt auf eine lange Geschichte der Anerkennung und Vertretung der Interessen der Spieler zurück. Die NFLPA hat gezeigt, dass sie alles Notwendige tun wird, um die Rechte der Spieler zu schützen - notfalls auch den Austritt aus der Gewerkschaft, wie sie es 1989 getan hat. 1993 wurde die NFLPA erneut offiziell als die Gewerkschaft anerkannt, die die Spieler vertritt, und handelte mit der NFL ein bahnbrechendes Collective Bargaining Agreement (CBA) aus. Der derzeitige Tarifvertrag regelt den Sport bis zur NFL-Saison 2030.

Informationen zu Dapper Labs

Dapper Labs, das Unternehmen hinter NBA Top Shot und die ursprünglichen Entwickler der Flow-Blockchain, nutzt die Blockchain-Technologie, um NFTs und neue Formen der digitalen Beteiligung für Fans auf der ganzen Welt zu ermöglichen. Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat Dapper Labs Verbrauchern ein echtes Mitspracherecht gegeben, indem es sie näher an die Marken gebracht hat, die sie lieben, indem es ihnen engagierte und aufregende Communities ermöglicht hat, zu denen sie beitragen können, und indem es ihnen neue Wege eröffnet hat, selbst zu Kreativen zu werden. Zu den aktuellen Studiopartnern von Dapper Labs gehören die NBA, NBPA, WNBA, WNBPA, Warner Music Group, Ubisoft, Genies und UFC. Zu den namhaften Investoren von Dapper Labs gehören unter anderem Andreessen Horowitz, Coatue, Union Square Ventures, Venrock, Google Ventures (GV), Samsung und die Gründer von Dreamworks, Reddit, Coinbase, Zynga und AngelList. Weitere Informationen über die Produkte und die Aufgabe von Dapper Labs finden Sie unter dapperlabs.com.

Informationen zu OneTeam Partners

OneTeam Partners wurde im November 2019 gegründet und ist ein Joint Venture zwischen der NFL Players Association (NFLPA), der MLB Players Association (MLBPA) und RedBird Capital Partners. OneTeam hilft Sportlern, den Wert ihrer Namens-, Image- und Ähnlichkeitsrechte zu maximieren, indem es die Art und Weise, wie Sportler mit Unternehmen interagieren, in vier Bereichen verändert: Lizenzierung, Marketing, Inhalte und Investitionen. OneTeam vertritt eine Reihe von kommerziellen Geschäftsinteressen im Namen der NFLPA, MLBPA, Major League Soccer PA, U.S. Women's National Team PA, WNBPA und U.S. Rugby PA.

