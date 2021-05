Die neu eingeführte Musterdesign-Plattform „Space Tailor" hilft Druckereien beim Vorstoß in den Innenraummarkt

SEOUL, Südkorea, 24. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Der Digitaldruckmarkt hatte in letzter Zeit aufgrund des wirtschaftlichen Abschwungs und der steigenden Inflation zu kämpfen. So versuchen einige Druckereien, sich aus der Krise zu befreien, indem sie vom Schildermarkt in den Innenraummarkt expandieren. Das Fehlen attraktiver Designs hindert sie jedoch daran, die Möglichkeiten dieses Sektors voll auszuschöpfen. Da die meisten Druckereien keine Musterdesigner einstellen, können sie ihren Kunden nur begrenzt qualitativ hochwertige Designs anbieten.