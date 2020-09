Die neu vorgestellte Veilish-Stoff-Fensterfolie verbindet Komfort und Design mit Privatsphäre

SEOUL, Südkorea, 23. September 2020 /PRNewswire/ -- SIPOS, der Hersteller von Innenausstattungsfolien, hat vor kurzem eine neue Gewebe-Innenausstattungsfolie mit dem Namen Veilish auf den Markt gebracht. Veilish ist eine selbstklebende und bedruckbare Gewebefolie, die aus Gründen der Privatsphäre an Fenstern angebracht werden kann. Sie ist viel einfacher zu verarbeiten als die weit verbreiteten Folien aus Kunststoff. Darüber hinaus ist es aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt und erfüllt sowohl die Anforderungen an die Privatsphäre als auch an die Innenausstattung, was es weltweit beliebt macht.