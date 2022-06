Die Pho3nix Sub7 Sub8 Challenge hat Geschichte geschrieben

Kristian Blummenfelt absolviert den Triathlon über die Iron Distance in der schnellsten Zeit bei den Männern (06:44:25)

Die Pho3nix Sub7 Sub8 Challenge, powered by Zwift, hatte zum Ziel, Kinder auf der ganzen Welt zur Teilnahme am Sport zu ermutigen und zu inspirieren

SINGAPUR, 7. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Bei der Pho3nix Sub7 Sub8 Challenge wurde Geschichte geschrieben, als Kristian Blummenfelt als erster Mann unter 7 Stunden und Kat Matthews als erste Frau unter 8 Stunden bei einem Iron Distance Triathlon blieb. Blummenfelt beendete den Wettkampf, der 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen umfasste, in einer bemerkenswerten Zeit von 06:44:25, Matthews in einer erstaunlichen Zeit von 07:31:54. Damit schreiben Kristian und Kat ihre Namen in die Geschichtsbücher der sportlichen Leistungen ein.