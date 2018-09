Die Pokerstars der Stars Group schließen das bisher größte Online-Pokerturnier mit 1,1 Millionen Entries und Preisen im Wert von 100 Millionen US-Dollar ab

TORONTO, September 21, 2018 /PRNewswire/ --

Die Stars Group gab heute bekannt, dass die PokerStars World Championship of Online Poker (WCOOP) Anfang dieser Woche das größte jemals durchgeführte Online-Pokerturnier mit mehr als 1,1 Millionen Entries abgeschlossen hat. Das Turnier vergab während der zweiwöchigen Turnierserie Preise in Höhe von fast 100 Millionen US-Dollar. Damit übertraf es das angekündigte garantierte Preisgeld von 70 Millionen US-Dollar und übertraf die letztjährige Serie und den vorherigen Preispool-Rekord 2017 bei der PokerStars Spring Championship of Online Poker, bei der 94 Millionen US-Dollar vergeben wurden.

Das Turnier verzeichnete auch einen Rekord für die Anzahl der Entries in ein Online-Pokerturnier mit mehr als 1,1 Millionen Entries von 148.000 einzigartigen Spielern aus 140 Ländern.

Die WCOOP 2018 bot einen 185-Event-Plan, bestehend aus niedrigen, mittleren und hohen Buy-In-Levels. Buy-ins begannen bereits bei 2,20 und reichten bis 25.000 US-Dollar. Insgesamt sieben Platinum-Pässe für das Turnier PokerStars Players No Limit Hold'em Championship (PSPC), im Wert von jeweils rund 30.000 US-Dollar gingen ebenfalls an die Gewinner der Headline-Events. Insgesamt wurden bei dem Turnier mehr als 150.000 US-Dollar in einzelnen Cash-Preisen und mehr als 15 Millionen US-Dollar für die Erstplatzierten ausgezahlt.

