Die Präfektur Shiga vertieft ihre Beziehungen zum Österreichischen Fremdenverkehrsamt; die Zusammenarbeit soll durch einen gemeinsamen Stand bei einer Musikveranstaltung ausgeweitet werden

OTSU, Japan, 30. März 2022 /PRNewswire/ -- Die Präfektur Shiga fördert seit letztem Jahr den Tourismus und den kulturellen Austausch mit der Österreichischen Zentrale für Tourismus (ANTO). Sie plant, Österreichs Charme vorzustellen, indem sie einen Verkaufsstand für österreichische Spezialitäten während des „Omi Spring Biwako Classical Music Festival 2022" im Biwako Hall Center for the Performing Arts, Shiga, in Zusammenarbeit mit ANTO am 30. April (Samstag) und 1. Mai (Sonntag) 2022 aufbaut - eine koordinierte Anstrengung, um touristische Informationen auszutauschen, Spezialitäten zu verkaufen und so weiter.

- Überblick über das Omi Spring Biwako Classical Music Festival 2022

Termine: 29. April (Freitag) (Vor-Festival-Veranstaltung), 30. April (Samstag), 1. Mai (Sonntag), 2022

Veranstaltungsort: Biwako Hall Center for the Performing Arts

Inhalt: Unter gründlichen Maßnahmen zur Verhinderung der Ansteckung und Verbreitung von COVID-19 werden Konzerte mit namhaften Künstlern und Orchestern in großen und kleinen Sälen stattfinden. Darüber hinaus ist auf dem Österreich-Stand auch der Verkauf von Spezialitäten geplant.

- ANTO's Tweet ein Auslöser:

Am „Tag des Biwa-Sees (1. Juli)" im Jahr 2021 gab es einen interessanten Tweet vom ANTO-Twitter-Account, in dem es hieß: „Der Biwa-See und Österreich haben eine ähnliche Form." Es wurde zu einem heißen Thema und erschien in den Zeitungen, was die Aufmerksamkeit der Beamten der Präfekturregierung von Shiga erregte. Der Austausch zwischen der Präfektur Shiga und ANTO begann, nachdem die Beamten der Präfekturregierung, die den Artikel für einen „Glücksfall" hielten, das österreichische Fremdenverkehrsamt kontaktiert hatten.

Am 9. Juli 2021 überreichte das Biwako Visitors Bureau, das für die Förderung des Tourismus und der Produkte der Präfektur Shiga zuständig ist, der ANTO die „Marderhund"-Keramik Shigaraki-yaki, ein Produkt der traditionellen Töpferindustrie der Präfektur Shiga, als Geschenk. ANTO schickte einen Dankes-Tweet und veranstaltete ein Voting, um einen österreichischen Namen für die Waschbär-Hund-Figur zu wählen. Es wurde nach dem österreichischen Maler Gustav Klimt (1862-1918) „Gustav" genannt. Seitdem taucht es immer wieder auf dem Twitter-Account von ANTO auf und spielt eine Rolle im bilateralen Austausch.

Nach Angaben eines lokalen Medienunternehmens, das Informationen über die Präfektur Shiga verwaltet, stimmt die Lage der österreichischen Hauptstadt Wien mit der Lage der Insel Chikubu im Biwa-See überein. Die Insel gehört zu den landschaftlich reizvollsten historischen Stätten Japans und ist als „Kraftort" (Ort der spirituellen Energie) mit einem geheimnisvollen Tempel bekannt. Man kann nicht anders, als sich Wien und einer schicksalhaften Begegnung mit Österreichs Hauptstadt näher zu fühlen.

- Anfeuerung einer österreichischen Athletin im Straßenradrennen der Frauen bei den Olympischen Spielen in Tokio

Nachdem die Österreicherin Anna Kiesenhofer am 25. Juli 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold im Straßenradrennen der Frauen gewonnen hatte, lud das Biwako Visitors Bureau am 6. August ANTO-Vertreter zu einem Besuch von „CocoShiga" ein, einem Stützpunkt im Tokioter Stadtteil Nihonbashi zur Verbreitung von Informationen über die Präfektur Shiga, und überreichte ihnen eine fahrradfahrende Shigaraki-yaki-Waschbär-Hundefigur namens „Cycling tanuki-chan". Für eine begrenzte Zeit wurde dort eine österreichische Sektion eingerichtet. Die Gemeinsamkeiten zwischen der Präfektur Shiga und Österreich (schöne Seen, Fahrradrouten (z.B. Biwaichi), Musik und Kultur, Töpferwaren, Fischgerichte aus dem See usw.) wurden auf einer Tafel dargestellt, und österreichische Souvenirs und andere Artikel wurden vorgestellt.

- ANTO-Beamte besuchen die Präfektur Shiga

Am 7. und 8. Oktober 2021 besuchten zwei ANTO-Beamte die Präfekturregierung von Shiga und Shigaraki in Koka City. Sie besichtigten die Biwako-Halle und einen Brennofen für Shigaraki-Waren und erlebten die Reize der Präfektur Shiga, wie zum Beispiel das Radfahren entlang des Biwa-Sees. Die Beamten von Shiga, die die österreichischen Besucher empfingen, bedankten sich für die wunderbaren Entdeckungen und die Verbreitung von Informationen über die Präfektur. Sie verpflichteten sich zur Zusammenarbeit bei der Förderung des touristischen Austauschs.

Es gibt die Biwaichi-Radroute (Gesamtlänge etwa 200 km), die den Biwa-See umrundet. Sie ist bei Radfahrern aus Japan und dem Ausland sehr beliebt, weil sie hier die Natur beim Radfahren erleben können. In der Hoffnung, die Goldmedaillengewinnerin in Zukunft auf der Strecke fahren zu sehen, wurde ihr eine „Biwaichi-Einladung" geschickt. In Österreich gibt es einen 135 km langen Radweg (ein Teil davon in Ungarn), der den zum Weltkulturerbe zählenden Neusiedler See umrundet. Man hofft, dass der Austausch durch Radfahren gefördert wird, sobald das Coronavirus verschwunden ist.

- Vizegouverneur von Shiga besucht österreichische Botschaft

Im Dezember 2021 besuchte der stellvertretende Gouverneur von Shiga, Koji Ejima, die österreichische Botschaft und bedankte sich für die Aufnahme des Austauschs, nachdem er Tweets zum „Tag des Biwa-Sees" gepostet hatte, in denen er Informationen über die Präfektur vorstellte und für „Biwaichi" usw. warb. Stephan Heisler, stellvertretender Missionschef der österreichischen Botschaft in Tokio, bestätigte die Form des Biwa-Sees und sagte mit einem Hauch von Überraschung, dass der See und Österreich eine ähnliche Form haben. Ejima erkundigte sich bei ihm, ob er am bevorstehenden „Tag des Biwa-Sees" Veranstaltungen mit gemeinsamen Themen durchführen würde Der österreichische Gesandte antwortete darauf, dass die beiden Seiten konkrete Pläne besprechen sollten. Man wird sich bemühen, die Zusammenarbeit bis zum Jahr 2022 auszuweiten, indem man erörtert, welche Arten des Austauschs möglich sind.

- Veranstaltung in Tokio, um den Charme der Präfektur Shiga zu vermitteln

Um die Zahl der Interessenten für die Präfektur Shiga zu erhöhen, fand vom 9. bis 13. März im Tokioter Bezirk Minato eine Veranstaltung statt, die für die Reize der Präfektur warb. Am PR-Stand wurden der Austausch zwischen der Präfektur Shiga und Österreich und die diesbezüglichen Bemühungen vorgestellt, während Omi-Rindfleisch, der Stolz der Präfektur Shiga, im Stil der österreichischen Küche als Schnitzel zubereitet und in einem Cafe-Stand serviert wurde.

