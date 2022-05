DIE ROYAL CANADIAN MINT DEFINIERT MIT DER OPULENCE COLLECTION MIT EXQUISITEN ROSA DIAMANTEN AUS DER ARGYLE-MINE SELTENHEIT NEU

„Der Ruf der Royal Canadian Mint, Münzen von außergewöhnlicher Raffinesse und Kunstfertigkeit zu prägen, ist bei Sammlern auf der ganzen Welt bekannt", so Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint. „Unsere Leidenschaft und unser Markenzeichen ist es, das Talent und die Vorstellungskraft unserer Mitarbeiter durch Edelmetalle und Kunstwerke zu feiern. Wir sind stolz darauf, dass unsere neue Opulence Collection unsere Tradition der Exzellenz auf ein ganz neues Niveau hebt."

Zur Premiere dieser neuen exklusiven Sammlung hat sich die Münzanstalt mit dem Auktionshaus Heffel Fine Art zusammengetan, um The Ultimate, das prestigeträchtigste Ausstellungsstück der Sammlung, zu versteigern. Sie wird im Rahmen einer Live-Auktion am 31. Mai 2022 angeboten.

„Heffel fühlt sich geehrt, Sammlern in Zusammenarbeit mit der Royal Canadian Mint und der Argyle Mine die Möglichkeit zu bieten, diesen seltenen und einzigartigen Schatz zu erwerben", so David Heffel, Präsident des Auktionshauses Heffel Fine Art. „The Ultimate ist wahrlich ein Kunstwerk, und ihr kompliziertes Design und ihre faszinierende Schönheit werden zweifellos die Aufmerksamkeit von leidenschaftlichen Sammlern und Enthusiasten auf der ganzen Welt auf sich ziehen."

Sammler, die auf The Ultimate bieten möchten, können sich für die Auktion bei Heffel registrieren .

Informationen zur Opulence Collection

Die Opulence Collection, die in ihrem ersten Jahr rosafarbene Diamantmünzen enthält, ist das Ergebnis einer spannenden Zusammenarbeit mit der Royal Canadian Mint und Crossworks Manufacturing, einem kanadischen Unternehmen und autorisierten Partner von Argyle Pink Diamonds. Da die Argyle-Mine von Rio Tinto im Jahr 2020 geschlossen wurde, gehören die rosafarbenen Diamanten, die die reinen Gold- und Platinmünzen zieren, zu den seltensten der Welt und machen die Stücke zu echten Unikaten.

„Diese limitierte Auflage ist wirklich außergewöhnlich in Bezug auf ihre Kunstfertigkeit, Seltenheit und ihren Wert, und wir sind sehr stolz darauf, Teil dieser Geschichte zu sein", sagte Patrick Coppens, General Manager, Sales and Marketing, Rio Tinto Diamonds.

„Es gibt hier eine stolze Geschichte zu erzählen - eine handwerkliche Geschichte kanadischer Handwerkskunst, die Kreationen von extremer Seltenheit hervorbringt, die auf der ganzen Welt begehrt sein werden", sagte Itay Ariel, Executive Director, Sales and Operation, Crossworks Manufacturing Ltd.

Die Pink-Diamond-Münzen werden in sehr geringer Auflage herausgegeben und bestehen aus:

The Ultimate: Ein-Kilo-Münze aus 99,95 % reinem Platin im Wert von 2.500 $ - weltweite Auflage von einem Stück

Splendour: 10 Unzen 1.250 $ 99,95 % Reines Platin Münze - Weltweite Auflage von fünf Stück

Grandeur: 2 Unzen 350 $ 99,95 % Reines Platin Münze - Weltweite Auflage von 30 Stück

Treasure: 1 Unze 200 $ reine Goldmünze - Weltweite Auflage von 400 Stück

Die exklusiven numismatischen Kunstwerke aus der Opulence Collectionkönnen direkt bei der Münzanstalt bestellt werden: 1-800-267-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA, oder unter www.mint.ca . Kunming Diamonds ist der weltweit führende Vertriebspartner für die Produkte der Opulence Collection.

Einen ausführlichen Einblick in die Opulence Collection erhalten Sie unter: www.mint.ca/opulence . Bilder und Videos dieser spektakulären rosa Diamantmünzen finden Sie hier .

Informationen zur Royal Canadian Mint

Die Royal Canadian Mint ist die staatliche Einrichtung, die für die Prägung und Ausgabe der kanadischen Umlaufmünzen zuständig ist. Sie ist eine der größten und vielseitigsten Münzprägeanstalten der Welt und bietet eine breite Palette spezialisierter, qualitativ hochwertiger Münzprodukte und damit verbundener Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. Weitere Informationen über die Münzprägeanstalt, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter www.mint.ca . Folgen Sie der Münzprägeanstalt auf Twitter , Facebook und Instagram .

Informationen zum Heffel Fine Art Auction House

Seit 1978 hat Heffel leidenschaftliche Sammler auf der ganzen Welt mit herausragenden Kunstwerken in Verbindung gebracht und dabei insgesamt eine dreiviertel Milliarde Dollar umgesetzt. Mit Niederlassungen in Toronto, Vancouver, Montreal, Ottawa und Calgary verfügt Heffel über das erfahrenste Team von Kunstsachverständigen in Kanada und bietet sowohl Verkäufern als auch Käufern auf internationaler Ebene einen hervorragenden Kundenservice.

Informationen zu Rio Tinto

Rio Tinto ist ein Bergbau- und Metallunternehmen, das in 35 Ländern der Welt tätig ist. Unser Ziel ist es, die für den menschlichen Fortschritt notwendigen Materialien zu produzieren. Unsere vier Produktgruppen erfüllen diesen Zweck mit Leben: Aluminium, Kupfer, Mineralien und Eisenerz. Ergänzt werden sie durch unsere Gruppen Sicherheit, Technik und Projekte, Strategie und Entwicklung sowie Handel und unsere Service- und Supportfunktionen.

DIE ROYAL CANADIAN MINT OPULENCE COLLECTION

200 $ REINE GOLDMÜNZE - TREASURE

Jede Treasure-Münze wird aus 1 Unze 99,99 % reinem Gold hergestellt. Das von architektonischen Elementen inspirierte Revers des kanadischen Künstlers Simon Ng zeigt einen Kranz von Art-Déco-Motiven, die eine zentrale Kirschblüte umgeben, deren Blütenblätter mit Wirbeln verziert sind. Das gravierte Kunstwerk ist mit fünf Fancy Vivid Pink-Diamanten mit einem Gesamtkaratgewicht von 0,06 (tcw) geschmückt. Jedes einzelne Stück wurde von Hand in ein von Beverly Hills Jewellers gefertigtes, rosévergoldetes und platingegossenes Schmuckstück eingesetzt. Die Vorderseite zeigt ein Feldmuster, das von den Kirschblütenblättern auf der Rückseite inspiriert ist, sowie das Bildnis Ihrer Majestät Königin Elizabeth II. von Susanna Blunt. Treasure ist auf eine Auflage von 400 Münzen weltweit begrenzt und kostet 12.999,95 $.

350 $ 99,95 % REINES PLATIN MÜNZE - GRANDEUR

Grandeur wird aus 2 Unzen 99,95 % reinem Platin gefertigt, einem Edelmetall, das noch seltener ist als Gold. Die von Simon Ng entworfene Rückseite zeigt eine wunderschöne Kirschblüte, die von einem Ring aus üppigen Blumen und filigranen Ranken umgeben ist. Das eingravierte Kunstwerk dieser 42 mm großen Münze ist mit 30 Fancy Vivid Pink-Diamanten (0,34 tcw) verziert, die von Hand in rosévergoldete, platingegossene Schmuckstücke von Beverly Hills Jewellers gefasst wurden. Die seltenen Diamanten strahlen von der Mitte der Blume zum rosévergoldeten Rand hin. Die Vorderseite zeigt ein Kirschblütenfeld und das Bildnis Ihrer Majestät Königin Elizabeth II. von Susanna Blunt. Grandeur ist auf eine Auflage von nur 30 Münzen weltweit begrenzt und kostet 54.999,95 $.

1.250 $ 99,95 % REINE PLATINMÜNZE - SPLENDOUR

Bei dieser von Simon Ng entworfenen Kreation handelt es sich um die allererste 10-Unzen-Münze aus 99,95 % reinem Platin der Prägeanstalt. Die Rückseite zeigt eine fein gravierte Kirschblüte, die von einem zarten Rankengeflecht umgeben und von einem komplizierten Gitterwerk eingerahmt ist. Die 76,25 mm große Münze ist mit 64 Fancy Vivid Pink Diamanten (1,2 tcw) besetzt, die in den von Beverly Hills Jewellers gefertigten Schmuckstücken funkeln und das Gitterwerk zieren. Die Vorderseite zeigt ein Rankenfeldmuster und das Bildnis Ihrer Majestät Königin Elizabeth II. von Susanna Blunt. Von diesen luxuriösen Sammlerstücken sind weltweit nur fünf Exemplare erhältlich. Der Verkaufspreis von Splendour beträgt 253.999,95 $.

2.500 $ 99,95 % REINE PLATINMÜNZE - THE ULTIMATE

Dieses einzigartige Meisterwerk ist das Flaggschiff der Opulence Collection. Sie ist außerdem die erste Ein-Kilo-Münze aus 99,95 % reinem Platin, die die Münzanstalt jemals hergestellt hat. The Ultimate ist bis zur Perfektion poliert und zeigt ein Rückseitendesign des kanadischen Künstlers Derek Wicks, das die Schönheit der Kirschblüte auf einer 101,6 mm dicken Leinwand zum Leben erweckt. Insgesamt 462 Fancy Vivid Pink-Diamanten (6,5 tcw) aus der Argyle-Mine wurden von Hand in rosévergoldete, platingegossene Schmuckstücke gefasst, die von Beverly Hills Jewellers gefertigt wurden.

Diese kostbaren Veredelungen auf der Rückseite der Münze bringen den rosévergoldeten Rand und die Blütenblätter von mehr als zwei Dutzend Blumen zum Funkeln, darunter die zentrale Blüte, deren edelsteinbesetzte Blüten ein exquisites Bouquet bilden. Die Vorderseite zeigt ein Kirschblütenfeld und das Bildnis Ihrer Majestät Königin Elizabeth II. von Susanna Blunt.

Dieses einzigartige Prunkstück wird exklusiv über eine Auktion des Heffel Fine Art Auction House am 31. Mai 2022 angeboten.

Bilder und Video der Opulence Collection finden Sie hier .

Die exklusiven numismatischen Kunstwerke aus der Opulence Collection können direkt bei der Münzanstalt bestellt werden: 1-800-267-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA, oder unter www.mint.ca . Kunming Diamonds ist der weltweit führende Vertriebspartner für die Produkte der Opulence Collection.

Bei Anfragen, werden Medien gebeten, sich hier zu melden: Royal Canadian Mint, Alex Reeves, Senior Manager, Public Affairs, 613-884-6370, [email protected]; Heffel Fine Art Auction House, Rebecca Rykiss, National Director, Brand and Communications, 416-961-6505 ext. 323, [email protected]; Rio Tinto, Simon Letendre, Director, Media Relations - Canada and Americas, 514-796-4973, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1811290/Royal_Canadian_Mint_THE_ROYAL_CANADIAN_MINT_REDEFINES_RARE%C2%A0WITH.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1810487/Royal_Canadian_Mint_THE_ROYAL_CANADIAN_MINT_REDEFINES_RARE WITH.jpg

SOURCE Royal Canadian Mint (RCM)