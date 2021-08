Die Rybakov-Stiftung veranstaltete das erste Spiel zur Entwicklung von Schulgemeinschaften und erhielt einen Stevie Awards als Marketingkampagne des Jahres

MOSKAU, 24. August 2021 /PRNewswire/ -- Am 16. August wurden die Ergebnisse der Stevie Awards, einer der renommiertesten globalen Auszeichnungen für Menschen, die einen Beitrag zur Gesellschaft leisten, bekannt gegeben. In der Kategorie „Marketingkampagne des Jahres - Non-Profit" erhielten die Macher des Spielewettbewerbs „Rybakov School Award" (RSA) den Bronze Stevie. Es ist der erste Bildungswettbewerb in Form eines Spiels: Schüler und Erwachsene lösen Aufgaben, um eine Gemeinschaft zu bilden, die Qualität der Schulbildung zu verbessern und soziale Kompetenzen zu entwickeln. Die Jury würdigte das Spielformat des Wettbewerbs, die Arbeit mit verschiedenen Zielgruppen und die technischen Lösungen. Mehr als 15.000 Personen aus 3.500 Einrichtungen in 29 Ländern nahmen an dem Wettbewerb teil.