Die saudischen Bemühungen um eine Neugestaltung des Tourismus gewinnen an Tempo und Unterstützung

Zum ersten Mal in der Geschichte des FII wurde der Tourismus mit dem Gipfeltreffen , Neugestaltung des Tourismus - die Grundlagen für künftigen Erfolg schaffen, an dem mehr als 150 weltweit führende Vertreter des öffentlichen und privaten Sektors teilnahmen, in den Mittelpunkt der globalen Agenda gerückt. Während des Gipfeltreffens stellte das Tourismusministerium fünf Richtlinien für die Neugestaltung des Tourismus vor, die von den Regierungen und dem Privatsektor unterstützt und von den Teilnehmern des Gipfeltreffens gebilligt wurden.