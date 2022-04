Die Schönheit der Energie: BLUETTI wurde mit zwei iF Design Awards 2022 ausgezeichnet

Der iF Design Award ist einer der renommiertesten Designpreise der Welt. Er wird vom International Forum Design in Deutschland verliehen, das seit 1953 die innovativsten Produkte der Welt bewertet und darauf achtet, dass sie sowohl Ästhetik als auch Funktionalität miteinander verbinden. Die diesjährige Jury des iF Design Award setzt sich aus 132 renommierten Designexperten aus über 20 Ländern zusammen. Sie sind dazu berufen, jeden einzelnen Beitrag im Hinblick auf Idee, Form, Funktion, Differenzierung und Wirkung zu bewerten.