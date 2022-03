Die Smart City Expo Doha 2022 wird sich mit den wichtigsten Herausforderungen für die Städte der Zukunft befassen

BARCELONA, 8. März 2022 /PRNewswire/ -- Am 29. und 30. März 2022 wird Msheireb Downtown Doha eine neue Ausgabe präsentieren der Smart City Expo Doha , die führende Veranstaltung für urbane Innovation in der Region. Unter dem Motto „Sustaining a Future of Resilience" konzentriert sich die zweite Ausgabe der Messe auf die wichtigsten Herausforderungen, denen sich die Städte von morgen stellen müssen, und auf die Lösungen, die die Technologie der Bevölkerung bieten kann.