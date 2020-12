Die Smart Factory von Dreame Technology bricht Höchstgrenze für Sauggeschwindigkeit und produziert 150.000 rpm Vakuum-Motoren in Serie

SUZHOU, China, 20.Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Die führende Smart-Home-Technologie-Marke Dreame Technology (Dreame) gab einen ersten Einblick in ihre Smart-Motor-Produktionsfabrik, die in der Lage ist, Hochgeschwindigkeitsmotoren mit bis zu 150.000 Umdrehungen pro Minute in Serie zu produzieren. Diese Motoren kommen im kabellosen Staubsauger zum Einsatz, der voraussichtlich im März 2021 auf den Markt kommt.

Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/English/8830651-dreame-technology-smart-motor-production-factory/