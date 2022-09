Die Stiftung Appell des Gewissens ehrt den italienischen Premierminister Mario Draghi mit dem 2022 World Statesman Award bei den 57. jährlichen Appell des Gewissens Awards

NEW YORK, 15. Sept. 2022 /PRNewswire/ -- Die Stiftung Appeal of Conscience , eine interreligiöse Organisation, die sich für Religionsfreiheit und Menschenrechte einsetzt, und ihr Präsident und Gründer, Rabbi Arthur Schneier, werden am Montagabend, den 19. September 2022, bei der 57. jährlichen Verleihung der Appeal of Conscience Awards im Pierre Hotel in New York den World Statesman Award 2022 an den italienischen Premierminister Mario Draghi überreichen.

„Der Ministerpräsident wird für seine langjährige, vielseitige Führungsrolle im Finanzwesen und im öffentlichen Dienst geehrt, die Italien und der Europäischen Union zugute gekommen ist und die internationale Zusammenarbeit gefördert hat", erklärte Rabbiner Arthur Schneier, der Präsident und Gründer der Stiftung Appeal of Conscience. „Premierminister Draghi ist eine vereinende und visionäre Führungspersönlichkeit, die über das finanzielle, politische und wirtschaftliche Fachwissen verfügt, um die komplexen wirtschaftlichen, humanitären und geopolitischen Probleme zu bewältigen, mit denen die Welt heute konfrontiert ist".

Draghi, der seit Februar 2021 als Ministerpräsident fungiert, wird in New York vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen sprechen. Im Juli 2022 kündigte Herr Draghi seinen Rücktritt als Premierminister an.

Mario Draghi hat Italien Stabilität verschafft, den internationalen Einfluss des Landes gestärkt und einen fast 190 Milliarden Dollar schweren Plan für die Verwendung des EU-Rettungsfonds nach der Pandemie aufgestellt. Er war eine einflussreiche und hoch angesehene Stimme in der EU, die sich für ehrgeizige gemeinsame europäische Lösungen für die Energiekrise und für ein gemeinsames Vorgehen gegen die Auswirkungen des russischen Einmarsches in der Ukraine einsetzte.

Draghis Einfluss auf die europäische Wirtschaft:

Vor seiner Tätigkeit als Premierminister war Draghi von 2011 bis 2019 Präsident der Europäischen Zentralbank. Außerdem war er von 2009 bis 2011 Vorsitzender des Financial Stability Board und von 2006 bis 2011 Gouverneur der Bank von Italien.

Nach einer langen Karriere als akademischer Wirtschaftswissenschaftler in Italien arbeitete Ministerpräsident Draghi in den 1980er Jahren für die Weltbank in Washington, D.C., und kehrte 1991 nach Rom zurück, um Generaldirektor des italienischen Finanzministeriums zu werden. Nach zehn Jahren wechselte er zu Goldman Sachs, wo er bis zu seiner Ernennung zum Gouverneur der italienischen Zentralbank im Jahr 2006 blieb. Seine Amtszeit als Gouverneur fiel mit der Großen Rezession von 2008 zusammen, und mitten in dieser Zeit wurde er zum ersten Vorsitzenden des Financial Stability Board gewählt.

Frühere Preisträger:

Zu den früheren Preisträgern des World Statesman Award gehören: Die Präsidenten Fernando Henrique Cardoso, Michail Gorbatschow, Lee Myung-bak, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Dr. Henry Kissinger und Madame Christine Lagarde. Premierminister Shinzo Abe, David Cameron, Stephen Harper, John Howard, Dr. Manmohan Singh, Margaret Thatcher und Lee Hsien Loong.

Über die Stiftung Appeal of Conscience:

Die Stiftung Appeal of Conscience unter der Leitung von Rabbi Arthur Schneier setzt sich seit 1965 weltweit für Religionsfreiheit, Menschenrechte, Frieden und Toleranz ein. Die Aufrechterhaltung des Grundsatzes „Leben und leben lassen" ist das ständige Ziel der Stiftung Appeal of Conscience. Diese internationale Organisation ist ein interreligiöser Zusammenschluss von führenden Vertretern aus Wirtschaft, Religion und Außenpolitik, der sich für gegenseitiges Verständnis, Frieden und interreligiöse Zusammenarbeit einsetzt und eine Stimme des Gewissens zum Schutz von Minderheiten ist. Appeal of Conscience ist der Ansicht, dass Freiheit, Demokratie und Menschenrechte grundlegende Werte sind, die den Nationen der Welt die beste Hoffnung auf Frieden, Sicherheit und gemeinsamen Wohlstand geben. www.appealofconscience.org

