Die Stressabbau-Lösung Bio Music One lanciert einen kostenlosen Titel auf App Store und Google Play

Studien der WHO zufolge steigen Stress, Depression und Angst in der gesamten Gesellschaft an. Einer von drei Erwachsenen zeigt Anzeichen von psychischer Belastung. Bei den Jüngeren erhöht sich diese Zahl auf 1 von 2. Alle sind betroffen, im Privatleben ebenso wie im Beruf. Die Bereiche Bildung, Medizin und Wirtschaft verzeichnen ein weit verbreitetes Burnout in Fachkreisen, das viele dazu veranlasst, Bedenken zu äußern und Fragen zu stellen.