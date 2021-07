Die Surfteams der USA und Japan trainieren auf PerfectSwell® für die Olympiade

Fläche des Veranstaltungsortes: 2,3 Acres

Fläche der PerfectSwell®-Anlage: 2 Acres

Besondere neue Wellen:

Drainer: Zwei über 3 Sekunden lange Barrel Surfs auf derselben Welle

WedgePop: Der bisher größte „Air Section"

Highball: Der Traum eines jeden Profisurfers, der eine Vielzahl von Manövern und einen gewaltigen Finishing Move ermöglicht

eines jeden Profisurfers, der eine Vielzahl von Manövern und einen gewaltigen Finishing Move ermöglicht Roundhouse: Weich in der Mitte zum Üben von traditionellen Cutbacks, anschließend rollt die Welle in ein Wedge Barrel

Wedge (aktualisiert): Eine langgestreckte Platte, die zu einer verbesserten Zeit im Barrel führt.

Technologische Fortschritte: Wellengröße, zusätzliche Wellendesignparameter, Verbesserung der wichtigsten Software; zeitliche Verzögerungen bringen außergewöhnliche Präzision mit sich.

Zeitplan: 12.-13. Juli Training der Olympiamannschaft von Japan , 16.-19. Juli Training der Olympiamannschaft der USA

Die Kraft und Variabilität der Wellen von PerfectSwell®-Wellen sowie ihre Wiederholbarkeit bieten professionelle Athleten eine beispiellose Möglichkeit für ihre Trainings in einer sicheren, kontrollierten Umgebung. So können die behördlichen Auflagen an Gesundheit und Sicherheit ideal gewährleistet werden. Während des Trainings kann PerfectSwell® die für die Olympischen Spiele vorhergesagten Wellenbedingungen und das Wettkampfformat imitieren. Die Wettbewerbe werden im Meer am Tsurigasaki Beach, auch bekannt als Shidashita Beach, in Chiba, in der Nähe von Tokio, stattfinden. Der olympische Surfwettbewerb findet vom 25. bis 28. Juli statt. Das Format ist ähnlich wie beim Segelwettbewerb: Surfen verfügt über eine Zeitspanne von 16 Tagen (vom 25. Juli bis zum 9. August), um den Ranglisten-Wettbewerb durchzuführen.

Informationen zu American Wave Machines

American Wave Machines, Inc-Surftechnologie ist durch 39 Patente in 11 Gerichtsbarkeiten geschützt. SurfStream®-Anlagen haben eine Kapazität von 100, während PerfectSwell®-Surfpools mehr als 1 Hektar groß sind und eine Kapazität von 1.000 haben. Seit 2007 wurden über 4.000.000 Sessions an American Wave Machines Standorten rund um den Globus genossen.

Informationen zum Shizunami Surf Stadium von PerfectSwell®

Das Shizunami Surf Stadium von PerfectSwell® baut auf den Grundsätzen der Gemeinschaft und des sozialen Engagements auf. Shizunami Surf Stadium von PerfectSwell® wird den starken Surfergeist, der in Shizunami bereits gedeiht, weiter fördern.

