Die Taiwan Innotech Expo 2021 stellt die technischen Highlights von sechs Schlüsselsektoren vor

TAIPEI, Taiwan, 14. Okt 2021 /PRNewswire/ -- Die Welt nach der Pandemie tritt in eine Phase ein, die von Umstrukturierung und Konsolidierung geprägt ist. Der Future Tech Theme Pavilion (FUTEX) auf der Taiwan Innotech Expo (TIE) 2021, die vom Ministerium für Wissenschaft und Technologie (MOST) mit Unterstützung der Academia Sinica, des Bildungsministeriums und des Ministeriums für Gesundheit und Wohlfahrt erstmals online veranstaltet wurde, konzentrierte sich auf sechs strategische Schlüsselindustrien: IT und Digitalisierung, Cybersicherheit, Präzisionsmedizin, erneuerbare und nachhaltige Energien, nationale Verteidigung und Strategie sowie zivile Angelegenheiten und militärische Bereitschaft. Beim Event haben vielen CEOs etablierter Unternehmen ihren persönlichen Standpunkt zu Innovation und Marktchancen aus Branchensicht online geteilt.

Mit der steigenden Popularität der 5G-Infrastruktur wird die Sicherheit von Vermögenswerten weltweit der nächste Problembereich sein

Die Synergie zwischen KI, IoT, der Cloud und vielen anderen aufkommenden Technologien im Zusammenhang mit 5G führt zu einer Fülle von innovativen Anwendungen in den verschiedensten Bereichen. Gleichzeitig ist mit der Popularität von 5G die Sicherheit der Anlagen zu einem kritischen Thema geworden, das nicht ignoriert werden kann. Wie können taiwanesische Institutionen die Kernindustrien der Insel dazu bringen, Lösungen für die Informationssicherheit zu implementieren, die unsichtbare Vermögenswerte schützen? Bob Hung, General Manager von Trend Micro in Hongkong und Taiwan, und Jeremy „Birdman" Chiu, Mitbegründer von CyCraft Technology, sprachen über Lösungen für das Risikomanagement im Bereich der Informationssicherheit und den KI-gestützten Schutz vor Hackerangriffen.

Das Gesundheitswesen nutzt neue Technologien, um den Weg für die Präzisionsmedizin zu ebnen

Da die alternde Gesellschaft eine wachsende Nachfrage nach medizinischen Dienstleistungen und der Behandlung chronischer Krankheiten mit sich bringt, hat sich die Präzisionsmedizin weltweit zu einem unumkehrbaren Trend entwickelt. Führende medizinische Einrichtungen verbessern ihre Leistungen durch neue Technologien für die intelligente Gesundheitsversorgung und intelligente Krankenhausdienste. Der Präsident des Taipei Veterans General Hospital, Wayne Huey-Herng Sheu, der sein Amt in diesem Jahr angetreten hat, erklärte, er wolle die intelligente Gesundheitsversorgung zum Kernstück der nächsten Entwicklungsphase des Krankenhauses machen. Das Ziel sei die optimale Nutzung von Spitzentechnologien, die Präzisionsmedizin und Big Data kombinieren.

Wissenschaft und Technologie stärken die militärische Einsatzfähigkeit und beschleunigen die Transformation der Verteidigungsindustrie

Im Bereich Verteidigung und Strategie hat Taiwan durch die Entwicklung des FORMOSAT-5-Satelliten und der FORMOSAT-7-Satellitenkonstellation umfangreiche Erfahrungen gesammelt. Darüber hinaus verfügt die Insel über vollständige Lieferketten und Fertigungskapazitäten in den Bereichen Halbleiter, Informations- und Kommunikationselektronik sowie Präzisionsmaschinen. Dadurch sichert sich Taiwan langfristig die Fähigkeit zur Entwicklung und Herstellung von Satelliten und bleibt eine wichtige Basis für Forschung und Entwicklung sowie Fertigung von Satellitenkomponenten, Bodenkommunikationsgeräten, Bodenterminals und anderen Geräten.

Schwergewichtige Persönlichkeiten aus der Industrie bieten ihre Erfahrungen aus einer internationalen Perspektive

Im Future Tech Theme Pavilion (FUTEX) waren internationale Spitzenkräfte aus der Wirtschaft und akademische Experten geladen, um eine globale Perspektive zu bieten. NASA-Administrator Bill Nielson, der viele innovative und nachhaltige Forschungsprojekte leitet, und der Vorsitzende der Czech Space Alliance, Petr Bares, der die Zusammenarbeit zwischen der tschechischen und taiwanesischen Luft- und Raumfahrtindustrie maßgeblich vorangetrieben hat, sowie Christian Patouraux, Mitbegründer und CEO des aufstrebenden Satellitenbetreibers Kacific Broadband Satellites Group aus Singapur, tauschten ihre Ansichten zu den Trends im globalen Luft- und Raumfahrtsektor aus.

Infos zur Ausstellung

Datum: 14.10. 2021 – 23.10.2021

On-Line Ausstellung 2021 TIE: https://tievirtual.twtm.com.tw/

On-Line Ausstellung FUTEX (Future Tech): https://reurl.cc/Rby4Ng

Offizielle Website von FUTEX (Future Tech): https://www.futuretech.org.tw/futuretech/index.php

FUTEX (Future Tech) auf Facebook: https://www.facebook.com/futuretech.org.tw/

SOURCE Fusionmedium