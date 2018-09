Die Tickmill Gruppe bringt im ersten Semester 2018 Rekordergebnisse

Der konsolidierte Reingewinn der Gruppe belief sich auf 14,97 Millionen USD, während das Gesamthandelsvolumen bei 624 Milliarden USD lag, und sich damit - im Vergleich zum ersten Halbjahr in 2017 - fast verdoppelte.

Aufgrund des beschleunigten Wachstums der Kundenakquisition wickelte Tickmill 35,7 Millionen Trades für seine Kunden in den drei Einheiten Tickmill UK Ltd, Tickmill Europe Ltd und Tickmill Ltd ab, wobei die durchschnittliche Anzahl der ausgeführten Transaktionen pro Monat 5,9 Millionen betrug. Im Mai 2018 wurde eine Rekordanzahl von 6,8 Millionen Trades ausgeführt, was einer fast zweifachen Steigerung gegenüber dem Rekordwert des Vorjahres von 3,6 Millionen Trades entspricht, der im März 2017 veröffentlicht wurde.

Duncan Anderson - CEO von Tickmill UK Ltd - kommentierte die Ergebnisse wie folgt: "Unser beständiges Wachstum in wichtigen Finanzkennzahlen ist ein lebender Beweis für unsere robuste Wachstumsstrategie, betriebliche Effizienz und unser festes Engagement für die Bereitstellung von Mehrwertprodukten, die die Erwartungen unserer Kunden übertreffen. "

Herr Anderson fügte hinzu: "Aufbauend auf dieser herausragenden Geschäftsentwicklung werden wir uns weiterhin darauf konzentrieren, unsere globale Reichweite zu erweitern und unsere Aktivitäten in neue Geschäftsbereiche zu diversifizieren, um Tickmill zu einem respektierten Marktführer in der Finanzdienstleistungsbranche zu machen."

Illimar Mattus - CFO von Tickmill UK Ltd - sagte: "Wir freuen uns, dass Tickmill in seiner finanziellen Leistung immer stärker wird. Durch flinke Entscheidungen und einer starke Unternehmensführung, konnten wir uns in einem zunehmend anspruchsvollen und komplexen regulatorischen Umfeld behaupten. Unsere starke Konzernnettokapitalbasis von 42,9 Millionen US-Dollar**ermöglicht es uns, optimistisch in die Zukunft zu blicken und unser Geschäft weiter auszubauen. Um die Nachfrage der Kunden zu befriedigen, sind wir dabei in den nächsten 12 Monaten, mindestens 3 neue regulierte Einheiten zusammen mit neuen Produktangeboten einzuführen. "

Ingmar Mattus - COO von Tickmill Ltd - kommentierte: "Wir haben uns immer auf erfahrene Trader konzentriert, und was früher als ein zu langfristiger oder wenig profitabler Ansatz in der Broker-Welt erschien, zahlt sich jetzt enorm aus. Wir unterstützen nicht nur stark, sondern profitieren auch von strengeren Vorschriften, da sie die Wettbewerbsbedingungen ebnen, weil Broker gezwungen werden, um für Kunden relevante Rentabilitätsfaktoren zu konkurrieren, wie Spreads, Ausführungsgeschwindigkeit, Kommissionssätze und Kundendienstqualität.

Angesichts unserer operativen Effizienz sind wir in der Lage, schnell auf das sich verändernde Umfeld zu reagieren und die Kundenbedürfnisse zu erfüllen. "

* Ungeprüfte konsolidierte Zahlen für die Tickmill Group in den ersten 6 Monaten des Jahres 2018 (1. Januar 2018 - 30. Juni 2018).

** Stand 30. Juni 2018

Über Tickmill

Tickmill ist ein Forex- und CFD-Handelsdienstleister, der von der britischen Financial Conduct Authority, der Cyprus Securities and Exchange Commission und der Seychelles Financial Services Authority autorisiert und reguliert wird , erstklassige Handelsprodukte mit wettbewerbsfähigen Konditionen und extrem schneller Ausführung anbietet.

