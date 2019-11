Die Universität Manchester und die Universität Tsinghua starten Dual-Degree-PhD-Programm

Das Programm baut auf der Kooperationsvereinbarung auf, die im Jahr 2016 zwischen dem Manchester Institute of Biotechnology und dem Centre for Synthetic and Systems Biology der Universität Tsinghua unterzeichnet worden war.

Die Studenten werden von der erstklassigen akademischen Betreuung und den erstklassigen Einrichtungen und Forschungsinfrastrukturen dieser beiden Universitäten mit weltweitem Renommee profitieren.

Die Universität Manchester und die Universität Tsinghua stehen seit Jahren in dauerhafter Verbindung zueinander, seit während der Amtszeit von Professor Alan Gilbert und Professor Gu Binglin im Jahr 2007 die ersten Verbindungen geknüpft worden waren. Die Partnerschaft wurde im Januar 2018 formalisiert, als die Präsidenten beider Universitäten, Professorin Dame Nancy Rothwell und Professor Yong Qiu, eine Absichtserklärung unterzeichneten.

Dr. Neil Dixon vom Department of Chemistry der Universität Manchester wurde zum Programmleiter ernannt und wird akademische Führung für seine Implementierung und Entwicklung bieten.

In den vergangenen zehn Jahren wurden zahlreiche Forschungskooperationen gestartet, insbesondere in Wissenschaft und Ingenieurswesen. Der Start dieser Initiative stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung engerer Beziehungen zwischen der Universität Manchester und der Universität Tsinghua dar.

Professor Martin Schröder, Vizepräsident der Universität Manchester und Dekan der Faculty of Science and Engineering, erklärt: „Der Bereich industrielle Biotechnologie, der synthetische Biologie und Systembiologie umfasst, ist ein Leuchtturm der Forschung der Universität Manchester. Er repräsentiert eine weltweit führende interdisziplinäre Tätigkeit mit bedeutender Finanzierung und herausragenden Ergebnissen und Auswirkungen. Diese neue Zusammenarbeit mit der Universität Tsinghua wird neue Wege eröffnen, um zum Vorteil aller Entdeckungen der Forschung auf den Markt zu übertragen, und sie wird ebenfalls eine wichtige neue Verbindung zwischen den beiden Universitäten schmieden."

Während ihrer Peking-Reise veranstaltete Professorin Dame Nancy Rothwell das Beijing Alumni Dinner und teilte jüngste Entwicklungen an der Universität mit über 150 Alumni. Sherry Fu, Leiterin des University of Manchester China Centre, sagte: „Das University of Manchester China Centre, das größte Zentrum in Übersee, hofft, gemeinsam mit Freunden und Partnern eine Brücke für die chinesisch-britische Kooperation im Bildungsbereich zu bilden und Personen, die sich eine internationale Ausbildung wünschen, mehr Gelegenheiten zu bieten."

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1033531/University_Manchester_Tsinghua_University.jpg

