Die US-Zeitschrift CIO Review reihte Infortrend unter die Top 10 der vielversprechendsten Anbieter von Storage-Lösungen ein

NEU-TAIPEH, Taiwan, 18. September 2018 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495) wurde 2018 von der US-Zeitschrift CIO Review erneut in die Top 10 der vielversprechendsten Anbieter von Speicherlösungen 2018 erhoben. Infortrend erhält diese renommierte Anerkennung bereits das zweite Jahr in Folge. 2017 wurde Infortrend neben führenden Unternehmen in der Datenspeicherbranche wie Dell EMC, HPE, IBM und NetApp unter die Top 20 der vielversprechendsten Anbieter von Speicherlösungen gewählt.



Die US-Zeitschrift CIO Review würdigt Infortrends Position als einen der besten Anbieter für Speicherlösungen in der Branche und bestätigt sein unermüdliches Streben nach Bestleistungen in Bezug auf Qualität, Zuverlässigkeit, Auswahl und Nutzen.

Infortrend bietet seit über 25 Jahren redundante Speichersysteme in Rack-Ausführung mit hoher Leistung und gesicherter Qualität an, von denen weltweit über 600.000 Einheiten installiert sind. Zu unseren Kunden zählen kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), als auch große Organisationen mit umfassenden Speicheranforderungen wie Regierungen, multinationale Unternehmen und Finanzinstitutionen.

Seit 2010 wurde die Marktposition von Infortrend im Gartner Magic Quadrant in der Kategorie „General-Purpose Disk Array" ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde das Preis-Leistungs-Verhältnis der Produkte von Infortrend vom Storage Performance Council (SPC), einer anbieterneutralen Standardisierungsorganisation mit Schwerpunkt auf der Speicherbranche, bei den SPC-1- und SPC-2-Benchmarks unter den Besten genannt.



Infortrend beschleunigt mit der neusten Produkteinführung von Hybrid-Cloud-Speicherlösungen und KI-fähigen Speichern sein Innovationstempo. „Für Infortrend bestätigt diese Anerkennung unsere Bemühungen, in dem wettbewerbsstarken Enterprise Data Storage Markt Produkte von Weltklasse zu liefern", so Thomas Kao, leitender Direktor des Bereichs Produktplanung.

Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel in der Zeitschrift CIO Review zu lesen.



Über Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen finden Sie unter: www.infortrend.com

Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc. Andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Related Links

http://www.infortrend.com



SOURCE Infortrend Technology, Inc.