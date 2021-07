Die „Vergangenheit" und die „Zukunft" von Tokio in einer neuen Medienkunst-Ausstellung zum Ausdruck bringen, die am 7. Juli im Tokyo International Cruise Terminal eröffnet wird

Das Thema der Ausstellung im Tokyo International Cruise Terminal ist „Back TOKYO Forth". Sechs Künstler, die im Bereich der Medienkunst (Kunst, Unterhaltung, Animation und Manga) tätig sind, nehmen an diesem Projekt teil und stellen ihre Werke am Veranstaltungsort, dem Tokyo International Cruise Terminal, aus. Das Konzept, „Back TOKYO Forth", ist eine Wortschöpfung aus back and forth kombiniert mit Tokyo in der Mitte. Es wird die Möglichkeit einer neuen Medienkunst für die Welt von Tokio aus zum Ausdruck bringen, indem es über die Probleme nachdenkt, die die aktuelle Gesellschaft zwischen der vergangenen Kultur (Back) und der Richtung in die Zukunft (Forth) hat. Es wird die Möglichkeit einer neuen Medienkunst für die Welt von Tokio aus zum Ausdruck bringen, indem es über die Probleme nachdenkt, die die aktuelle Gesellschaft zwischen der vergangenen Kultur (Back) und der Richtung in die Zukunft (Forth) hat.

Zeitraum: Ausstellung geöffnet am 7. Juli 2021

Standort: Internationales Kreuzfahrtterminal Tokio

(Geöffnet von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr)

*Aufgrund von Notfallmaßnahmen, die zur Eindämmung der Ausbreitung von Covid-19 durchgeführt werden, beachten Sie, dass es zu unregelmäßigen Schließungen oder vorübergehenden Einschränkungen der Einrichtungen und Kunstwerke kommen kann. Informieren Sie sich vor Ihrem Besuch auf unserer offiziellen Webseite sowie auf der Webseite des Tokyo International Cruise Terminal über die aktuellsten Informationen.

Thema: Back TOKYO Forth

Forth Direktor: SAITO Seiichi (Presides Panoramatiks (früher Rhizomatiks Architecture)

Kurator: HATANAKA Minoru (Chefkurator im NTT Intercommunication Center [ICC])

Künstler (in alphabetischer Reihenfolge):

Midway Stone von FUJIKURA Asako

Das ausgestellte Werk basiert auf dem Motiv japanischer Gärten.

Hat 2018 ihr Hauptstudium an der Graduate School of Film and New Media, Tokyo University of the Arts, abgeschlossen. Sie stellt Szenen zusammen, die den Menschen aus dem Fortbestand der Zeit und der Zersiedelung einer modernen Stadt befreien. Mit den von 3DCG generierten Bildern arbeitet sie als Bilder, Installationen und AR. Zu ihren Einzelausstellungen gehören "Colony Highway Broadcast" (emergencies! 035) (NTT Inter Communication Center [ICC], Tokio, Japan, 2018). Zu ihren Gruppenausstellungen gehört „Close to Nature, Next to Humanity" (Taitung Art Museum, Taitung, Taiwan im Jahr 2020).

blank clocks von IGUCHI Kota

Die gezeigte Arbeit basiert auf dem Motiv der Zeitwahrnehmung.

Geboren in 1984. Er gründete TYMOTE im Jahr 2008 während seines Studiums an der Science of Design, College of Art and Design, Musashino Art University, und gründete dann 2013 die kreative Vereinigung CEKAI Corp. Er ist als Direktor von Motion Graphics bis hin zu realen Videobildern mit Schwerpunkt auf dynamischem Design tätig und zeichnet sich durch eine auf Teambildung basierende kreative Leitung aus. Zu den Auszeichnungen, die er gewann, gehören der Tokyo TDC Award 2014, der D&AD Yellow Pencil Award 2015 und der NY ADC Gold Award 2015. Gastprofessor an der Kyoto University of the Arts.

Synesthesia X1 - 2.44 von Synesthesia Lab feat. evala (See by Your Ears)

Das ausgestellte Werk basiert auf dem Motiv des Zen.

Das Synesthesia Lab ist ein experimentelles Forschungs- und Entwicklungslabor, das sich mit Synästhesie und der Architektur anderer multisensorischer Erfahrungen beschäftigt. 2019 haben Enhance und Rhizomatiks gemeinsam das „Synesthesia X1 - 2.44" entwickelt - ein immersives synästhetisches Erlebnisgerät, das mit zwei Lautsprechern und 44 Aktuatoren ausgestattet ist und Sie in eine Welt aus Klängen, Haptik und Lichtern einhüllt. Eine weitere Zusammenarbeit mit dem Klangkünstler evala mit dem Titel „Synesthesia X1 - 2.44" feat. evala (See by Your Ears)" wurde auf der Media Ambition Tokyo 2019 (MAT) enthüllt. Für „Back TOKYO Forth" kehrt evala (See by Your Ears) zurück, um zusammen mit Enhance und Flowplateaux eine neu gestaltete synästhetische Erfahrung zu machen.

*Das Werk befindet sich derzeit in der Abstimmung. Nach Abschluss der letzten Anpassungen werden die Eröffnungstermine für die Arbeiten auf unserer Webseite bekannt gegeben.

*Bis zu diesem Zeitpunkt wird das zuvor aufgenommene Videomaterial der Arbeit am Veranstaltungsort gezeigt.

Tokyo Behavior von TSUDA Michiko

Die ausgestellte Arbeit basiert auf dem Motiv des Lebensstils der Showa-Ära.

Geboren 1980 in der Präfektur Kanagawa. Ph.D. Film and New Media Studies an der Graduate School of Film and New Media, Tokyo University of the Arts. Aufenthalt in New York als Stipendiat des Asian Cultural Council(ACC) im Jahr 2019. Tsuda konzentriert sich auf kreative Arbeiten, die auf den Eigenschaften von Video basieren. Zu den jüngsten Gruppenausstellungen gehören „Inter+Play: Arts Towada 10th Anniversary Exhibition Part 1" (Towada Art Center, Aomori) in 2020, „Aichi Triennale 2019: Taming Y/Our Passion" (Aichi), „Roppongi Crossing 2019: Connexions" (Mori Art Museum, Tokyo). Zu den Einzelausstellungen gehören „Trilogue" (TARO NASU, Tokio) im Jahr 2020, „Observing Forest" (Zarya contemporary art center, Wladiwostok) im Jahr 2017.

AUN von UENO Senzo

Die ausgestellte Arbeit basiert auf dem Motiv des Bonsai.

Geboren 1982 in der Präfektur Kagoshima. Er konzentriert sich auf Filme, Werbung und Musikvideos. Seit 2011 ist er als Kameramann selbstständig und arbeitet auch als Filmemacher. Vor allem für seine Arbeit in der Werbung und für Musikvideos gewann er viele Preise, darunter nicht nur die drei wichtigsten Auszeichnungen der Branche, nämlich den Cannes Lions Award, The One Show und den Clio Award, sondern auch den D&AD Award, den New York Festivals Award, den ACC Award und den Grand Prize, Gold Award und Best Cinematography in Wettbewerben wie dem Japan Media Arts Festival.

Structures of Liquidity von UMEZAWA Hideki + SATO Koichi

Das ausgestellte Werk basiert auf dem Motiv der japanischen Hafenstädte.

UMEZAWA Hideki / Geboren 1986 in der Präfektur Gunma. Seinen Hauptabschluss machte er an der Graduate School of Fine Arts, Tokyo University of the Arts. Seine Werke entstehen aus dem vorsprachlichen Gefühl, das man in den Gegebenheiten wahrnimmt, und dem Interesse an der Komplexität von Naturphänomenen. Er nahm an Ausstellungen in Paris und Dublin teil und arbeitete während seines Aufenthalts in Stockholm in einem nationalen Studio für elektronische Musik, dem EMS. Zu den wichtigsten Auszeichnungen, die er gewonnen hat, gehört der Prix Presque Rien 2015 beim internationalen Wettbewerb Luc Ferrari.

SATO Koichi / Geboren 1990 in Tokio. Seinen Hauptabschluss machte er an der Graduate School of Fine Arts, Tokyo University of the Arts. Aus einem Interesse an Geografie, Ökologie und Gender heraus entstehen die Installationen, die Bilder und nicht-visuelle Medien wie Ton und Gerüche komplex kombinieren. Multiple Gerüche. Zu seinen wichtigsten Einzelausstellungen gehört „Crepuscular Gardens / Hankaika-no-niwa" in der Shiseido Gallery im Jahr 2018.

JAPAN>

Ab Februar 2021 wird die Agency for Cultural Affairs, Government of Japan, ein innovatives Kulturförderungsprojekt namens „CULTURE GATE to JAPAN" starten. An sieben Flughäfen in ganz Japan sowie am Tokyo International Cruise Terminal werden Künstler und Kreative aus dem Bereich der Medienkunst Kunstwerke ausstellen, die von der einzigartigen Kultur der jeweiligen Region inspiriert sind. Das Ziel der Kampagne ist, die japanischen Kultur einem breiteren Publikum näher zu bringen.

Die globalen Auswirkungen des neuartigen Coronavirus haben es schwierig gemacht, neue Menschen zu treffen und neue Kulturen persönlich zu erleben. Das soll aber den Austausch von Kunst, Ideen und Kultur nicht unterbrechen. Durch dieses Projekt hoffen wir, Menschen auf der ganzen Welt weiterhin das gleiche Gefühl des Staunens und der Freude zu vermitteln, das man empfindet, wenn man einer neuen Kultur begegnet.

Veranstalter: Agentur für kulturelle Angelegenheiten, Regierung von Japan

Offizielle Website: https://culture-gate.jp/

Ausstellung im Tokyo International Cruise Terminal:

https://cruise-terminal.culture-gate.jp

Die „CULTURE GATE to JAPAN" PR wird von wondertrunk & co. Inc. betreut. Aufgrund der anhaltenden Auswirkungen des Coronavirus finden keine Medienveranstaltungen zur Ausstellung statt. Wenn Sie Fragen oder Wünsche zur Berichterstattung haben, folgen Sie uns bitte über den QR-Code.

