Die vier Produkte von SmallRig wurden mit dem Red Dot Design Award 2021 ausgezeichnet

Sony Alpha 7S Ⅲ Cage Kit

Sony Alpha 7S Ⅲ Cage Kit ist das erste Produkt aus einer Magnesium-Aluminium-Legierung in der Industrie. Durch den innovativen Einsatz neuer Materialien kann das Volumen des Cages um 30 % und das Gewicht um 50 % reduziert werden. Das Design mit mehreren Gewindelöchern unterstützt Zubehör wie eine LED-Leuchte, ein Mikrofon, ein Stativ und einen Seitengriff. Die Möglichkeiten zur Montage von Zubehör werden erweitert, um den Aufnahmeanforderungen in verschiedenen Szenen gerecht zu werden. Das brandneue Design des F-förmigen oberen Griffs ist sicherer und komfortabler in der Anwendung.

Sony FX9 Professional Kit

Das Sony FX9 Professional Kit ist eine Lösung für mehrere Szenarien, die speziell für Sony FX9-Kameras entwickelt wurde. Dieses Kit umfasst neun Module, die einzeln an der Kamera installiert oder zu einem kompletten Kit kombiniert werden können. So können Sie frei zwischen Schulterrigg und Stativ-Aufnahmemodus wechseln, um Zeit zu sparen.

GoPro HERO8 Black Action Camera Cage

Der GoPro HERO8 Black Action Camera Cage ist ein Action-Kamera-Zubehör mit innovativem Design. Der Vollaluminium-Cage ist leicht und handlich und bietet einen Rundumschutz für die Kamera. Gleichzeitig löst es das Problem des einzigen Anschlusses für die Action-Kamera, indem es mehrere Befestigungsmöglichkeiten bietet, um verschiedene Aufnahmeszenarien zu realisieren.

Mini Top Handle

Der Mini Top Handle wurde mit dem „Red Star Design Award" und dem „Golden Pin Design Award" ausgezeichnet. Der Designer hat sich viele Gedanken über die Bedürfnisse des Anwenders bei täglichen Aufnahmen gemacht. Das Design der T-förmigen Klemme ist bequemer mit der Hand zu bedienen und rutscht nicht so leicht aus der Hand. Im Vergleich zum herkömmlichen Griff ist das Volumen und das Gewicht um die Hälfte reduziert, was dem Ersteller die Lagerung und den Transport erleichtert.

In Zukunft wird SmallRig die Kommunikation und das Feedback mit den Anwendern weiter verbessern, sich an das Entwicklungskonzept der „Marken-Co-Creation" halten und weiterhin bessere Produkterfahrungen für die globalen Schöpfer anbieten.

