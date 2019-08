Die von VeChain und D.I.G. gemeinsam entwickelte Wine Traceability Platform hat mit der Einführung des Penfolds Bin 407 die zweite Phase begonnen

Der boomende Markt hat sowohl schlaue Weinproduzenten als auch gerissene Nachahmer und Fälscher aufs Tapet gebracht. Im November 2017 beschlagnahmte die Polizei in Shanghai 14.000 gefälschte Penfolds-Flaschen im Wert von über USD 1 Million. Fünf Monate später beschlagnahmten Polizisten in Zhengzhou in der Provinz He Nan weiter 50.000 gefälschte Flaschen im Wert von über USD 2,8 Millionen. Angesichts des Ausmaßes der Weinbetrügerei sind diese gemeldeten Fälle nur die Spitze des Eisbergs.