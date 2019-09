Die WAIC 2019 schließt mit einer Zusage von 1,39 Milliarden USD für die Verwandlung Schanghais in ein globales Technologiezentrum für KI (Künstliche Intelligenz)

Der Shanghai AI Investment Fund ist eine Private-Private-Partnership, die von der Stadtverwaltung Schanghai mit Fonds in einer erwarteten Höhe von bis zu 10 Milliarden RMB (1,39 Milliarden USD) unterstützt wird. Neben dem Fond wurde auch ein 7-Schritte-Plan enthüllt, der technologische Durchbrüche in Schanghai vorantreiben und KI-Technologien bis in jeden Winkel der Stadt verbreiten soll, vom Gesundheitswesen und Bildung bis hin zu Stadtverwaltung und industrielle Entwicklung.