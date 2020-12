Die Weihnachtsgeschenke 2020 von HONOR bieten trendige Produkte zu Preisnachlässen von bis zu 50%

HONOR Weihnachten 2020 Frankreich – Bis zu 110€ Preisnachlass

HONOR MagicWatch 2 (42mm, Sakura Gold) nur noch139,90€ nach einem Preisnachlass von 80€. HONOR Watch ES kommt gebündelt mit dem HONOR Sport Bluetooth-Kopfhörer (Wert von 69,90 €) zum Preis von 99,90€. Und die HONOR Watch GS Pro ist für 199,90€ in drei Farben erhältlich.

HONOR Weihnachten 2020 Deutschland – Bis zu 110€ Preisnachlass

HONOR MagicWatch 2 (42mm, Sakura Gold) ist jetzt nach einem Rabatt von 40€ zum Preis von 159,90€ erhältlich oder im Bündel mit dem HONOR Sport Bluetooth Kopfhörer (im Wert von 69,90€) für nur 169,90€. HONOR Watch ES kommt im Bündel mit kostenlosen HONOR Sport Bluetooth Kopfhörern (im Wert von 69,90€) für nur 99,90€ oder zum Preis von 89,90€ nach einem Preisnachlass von 10 €. HONOR Watch GS Pro jetzt für nur 179,90€ nach einem Rabatt von 70€ erhältlich.

HONOR Weihnachten 2020 Italien – Bis zu 220€ Preisnachlass

HONOR MagicWatch 2 (46mm, Charcoal Black) jetzt für nur 139,90€ nach einem Preisnachlass von 30€. HONOR Watch ES Pro nach einer Preissenkung von 20€ nun nur noch 79,90€. HONOR Watch GS Pro nach einer Preissenkung von 50€ nun nur noch 199,90€. HONOR Watch GS Pro nach einer Preissenkung von 120€ nun nur noch 179,90€.

HONOR Weihnachten 2020 Spanien –Bis zu 60% Preisnachlass

HONOR MagicWatch 2 (46mm, Charcoal Black) jetzt nur noch 139.90€ nach einer Preissenkung von 40€. HONOR Watch ES ist jetzt für 89,90€ erhältlich (durch Einlösen eines Gutscheins über 10€) oder für nur 99,90€ im Bündel mit den HONOR Sport Bluetooth Kopfhörern (im Wert von 69,90€). HONOR Watch GS Pro kostet nach einer Preissenkung von 50€ nun nur noch 199,90€. HONOR MagicBook 14 (AMD Ryzen 5 3500U/8GB+256GB) ist jetzt für 579,90€ im Bundle mit den kostenlosen HONOR Sport Bluetooth Kopfhörern erhältlich. HONOR MagicBook 14 (AMD Ryzen 5, 4500U/8GB+512GB) kostet jetzt 749,90 € mit kostenlosem HONOR Sport PRO (im Wert von 79,9 €).

Besonderer Dank gilt den über 3 Millionen neuen HONOR-Fans, die HONOR in diesem Jahr große Unterstützung und Zuneigung bekundet haben, und für diejenigen, die ebenfalls teilnehmen möchten, bietet das Unternehmen neuen Abonnenten bei hihonor.com ständig Gutscheine und Geschenke im Wert von bis zu 110€ an. Außerdem veranstaltet HONOR zwischen dem 1. und dem 16. Dezember in der HIHONOR Community ein HONOR Fan Fest mit einer Reihe von unterhaltsamen Interaktionen und Belohnungen, um seine Dankbarkeit für die wunderbaren Beiträge aller Fans in diesem Jahr auszudrücken.

