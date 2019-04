Die weltweit erste Festkörperbatterie-Lösung gewinnt Gold bei den Edison Awards

TAIPEH, Taiwan, 6. April 2019 /PRNewswire/ -- Am 4. April fand im World Trade Center in New York in den USA die Preisverleihung der Edison Awards, eine der größten jährlichen Veranstaltungen der Branche für innovative Technologien, auf der die Giganten der Technikindustrie zusammenkommen, statt. Als einer der teilnehmenden Beiträge gewann der Festkörperakkusatz, der von ProLogium, einem auf Festkörperbatterien spezialisierten Unicorn-Unternehmen, entwickelt wurde, der Preis in Gold und war damit der einzige asiatische Goldgewinner im Bereich Energieentladung. Der Gründer von ProLogium, Vincent Yang, und der Executive Managing Partner von SBCVC, Chauncey Shey, nahmen an der Preisverleihung teil.