Die weltweit führende Plattform für den Handel mit Geschenkkarten feiert ihren zweiten Jahrestag mit mehr als 200.000 Nutzern

SINGAPUR, 10. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Vor kurzem feierte Tbay, die weltweit führende Plattform für den Handel mit Geschenkkarten, ihren zweiten Jahrestag. Während der diesjährigen Jubiläumsfeier können die Nutzer nicht nur auf sichere, stabile und effiziente Weise Bargeld und digitale Werte durch den Handel mit Geschenkkarten verdienen, sondern auch Prämienpunkte im Wert von bis zu 500 USD erhalten.

Tbay ist eine globale grenzüberschreitende E-Commerce-Plattform, die erst vor 2 Jahren gegründet wurde und inzwischen mehr als 200.000 Nutzer hat, wobei das effektive monatliche Gross Merchandising Volume (GMV) 100.000.000 übersteigt. Wenn ein Unternehmen so schnell wächst, ist dies der Unterstützung und dem Vertrauen seiner Kunden zu verdanken. Die meisten Tbay-Nutzer befinden sich heute in Europa und Amerika, aber auch in zahlreichen afrikanischen Ländern wie Nigeria. Tbay ist in den oben genannten Regionen ansässig und weitet sein Geschäft auf andere Teile der Welt aus.

Das sichere und effiziente Handelsmodell von Tbay bietet großen Schutz für Transaktionen. Der Grund, warum Tbay weltweit so beliebt ist, liegt nicht nur darin, dass die Plattform Maklerdienste überflüssig macht und damit die Kosten erheblich senkt, sondern auch darin, dass sie hilft, Geschäfte schnell abzuschließen und eine Punkt-zu-Punkt-Transaktion direkt über ein komplettes digitales Ökosystem durchzuführen.

„Ich habe früher andere Plattformen benutzt, aber bei allen gab es Probleme beim Handel. Auf Tbay geht mein Handel nie schief. Außerdem kann ich hier ein beträchtliches und nachhaltiges Einkommen erzielen, und mein ganzes Leben wird dadurch besser. Tbay ist bei weitem die beste APP. Ich bin ganz ehrlich mit meinen Kommentaren", erklärte Peter, ein Nutzer aus dem Vereinigten Königreich, mit großer Begeisterung. Laut Peter bringt Tbay immer rechtzeitig eine aktualisierte Version heraus, so dass den Nutzern immer eine weltweit führende technische Erfahrung geboten werden kann. „Ich muss den Kundenservice von Tbay sehr loben. Die Mitarbeiter dort helfen mir immer zuverlässig und mit großer Geduld," so Peter.

Das technische Team von Tbay, das sich seit mehr als zehn Jahren intensiv mit der Entwicklung von Internet-Software und Blockchain-Verschlüsselungstechnologie beschäftigt, besteht darauf, als Reaktion auf die kritische Marktnachfrage neue Techniken zu entwickeln, um den Handel sicher zu halten. Technologie verändert das Leben. Trotz seines stetigen Wachstums bleibt Tbay seinem ursprünglichen Ziel treu und verwirklicht seinen Traum, ein Branchenführer zu werden. Zum zweiten Jahrestag des Bestehens von Tbay gibt es zahlreiche Aktionen, um die Nutzer für ihr Engagement bei Tbay zu belohnen.

