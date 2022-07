Die Zukunft energieeffizienter Pools: Die Inverter-Poolpumpe von Aquagem setzt ein klares Statement

Wenn Sie über die Trends bei dem Home-Improvement nachdenken, wird Ihnen Smart Home sofort in den Sinn kommen. Tatsächlich hat sich der Bau energieeffizienter Häuser mit dem Aufstieg des Net-Zero-Home-Konzepts durchgesetzt.

Im Rahmen dieser Entwicklung neigen Hausbesitzer dazu, klügere Entscheidungen hinsichtlich der Investition im Haus zu treffen. Sie installieren Inverter-Klimaanlagen anstelle von normalen Klimaanlagen und wählen Inverter-Warmwasserbereiter anstelle herkömmlicher Heizungen.

„Inverter Tech" spielt eine wichtige Rolle für ein energieeffizientes Leistungsverhalten, da sie Energieverschwendung durch eine effiziente Steuerung der Betriebsgeschwindigkeit des Produkts vermeiden kann.

InverPro verbessert die Energieeffizienz von Pools erheblich

Auch im Schwimmbadbau wird Energieeffizienz großgeschrieben. Als Herzstück des Schwimmbades ist die Poolpumpe nach der Klimaanlage normalerweise der zweitgrößte Energieverbraucher im Haus.

Jetzt ändert die energieeffiziente Inverter-Poolpumpe die Spielregeln.

Für die Poolzirkulation sind unterschiedliche Durchflussraten in verschiedenen Szenarien erforderlich. Einstufige Pumpen können nur mit einer festen Drehzahl betrieben werden, was zusätzlichen Strom verbraucht und zu einem hohen Energieverbrauch führt. Pumpen mit variabler Drehzahl bieten mehrere Geschwindigkeiten zur Auswahl, dennoch sind sie immer noch nicht in der Lage, die maximale Energieeinsparung durch genaue Drehzahlregelung zu erreichen.

Mit der InverSilence®-Technologie ist die Inverter-Poolpumpe von Aquagem nicht mehr auf einen Satz vorgegebener Drehzahlen beschränkt. Bei unterschiedlichen Anforderungen an die Durchflussrate wird die Geschwindigkeit stufenlos von 30 % bis 100 % reguliert, wodurch bis zu 15-mal mehr Energie eingespart wird als bei einer Pumpe mit nur einer Leistungsstufe.

Nehmen wir einen Pool von 50 m³ als Beispiel. Bei gleicher Fördermenge von 25 m³/h benötigt eine Einstufenpumpe 1,5 kW, InverPro nur 1,1 kW. Bei einer Durchflussrate von 10m³/h beträgt der Stromverbrauch von InverPro nur 0,1 kW. In diesem Fall ist die InverPro 15-mal energieeffizienter als eine Poolpumpe mit fixer Drehzahl, wodurch im Lauf eines Jahres über 8.176 kWh Strom und 1.635.2 € eingespart werden können.

Außerdem bringt InverPro für den Benutzer einen leiseren Betrieb, einfache Bedienung und ein trendiges Aussehen mit. Die Wahl einer Inverter-Poolpumpe ist eine der klügsten Entscheidungen, die ein Poolbesitzer und Umweltschützer treffen kann. Entdecken Sie die energiesparende Magie von Aquagem InverPro .

