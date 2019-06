Die zweite Chengdu International Cosmetic Medicine Industry Conference und das „Capital of Cosmetic Medicine"-Forum wurde am 15. Juni 2019 in Chengdu eröffnet

CHENGDU, China, 17. Juni 2019 /PRNewswire/ --Am 15. Juni wurde die zweite Chengdu International Cosmetic Medicine Industry Conference und das „Capital of Cosmetic Medicine"-Forum, mitgesponsert durch Chengdu People's Government, Sichuan Health Committee und Chinese Association of Plastics and Aesthetics, im International Convention Center, Century City, Chengdu, offiziell eröffnet. Die Konferenz dauert bis am 17. Juni. Die Eröffnungszeremonie des Forums wurde von Chengdu Commercial Daily Marketing Planning Co., Ltd. organisiert.