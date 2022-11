Diebold Nixdorf celebra crescimento no Brasil e projeta expansão em ofertas no País para 2023

Empresa registra sólido desempenho no mercado brasileiro, com destaque para a implementação das soluções de autoatendimento DN Series 400 e expansão das ofertas para o Varejo

SÃO PAULO, 25 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Diebold Nixdorf, líder mundial em impulsionar e conectar o comércio para as indústrias de bancos e varejo, celebra crescimento no Brasil em 2022. Impulsionada por novidades como as soluções de autoatendimento DN Series 400 e de automação inteligente para o mercado varejista, a empresa reforça sua posição de liderança como parceiro estratégico para o segmento financeiro.

"Promovemos uma grande revolução nos caixas eletrônicos tradicionais, trazendo novidades que permitem transformar a experiência dos clientes, agregando muito mais fluidez, assertividade e segurança para as operações", avalia Elias Rogério da Silva, Presidente da Diebold Nixdorf no Brasil. "Para o Varejo também estamos trazendo inovações significativas, com uma nova geração de soluções de self-checkout, que possibilitarão novas oportunidades para os lojistas simplificarem o momento dos fechamentos de compras, por exemplo."

De acordo com o Presidente, apesar dos desafios macroeconômicos e geopolíticos, o ano de 2022 trouxe grandes resultados à operação. "Vivemos um ano de consolidação, registrando um aumento significativo no interesse dos clientes em renovar seus caixas eletrônicos para a otimização de novos recursos, como reciclagem de dinheiro, depósitos automatizados e transações sem cartão" conta. "O mercado bancário é um campo em transformação, e estamos bastante motivados a ajudar nossos clientes a terem sempre as soluções certas para cada transação."

Outro destaque do ano é o aumento da demanda no varejo, com o avanço das ofertas de software para gerenciamento dos recebíveis, e de soluções de autoatendimento do tipo self-checkout, estendendo a atuação da empresa dentro da gestão dos pontos de venda.

Investir em transformação contínua

Focada em inovação, a Diebold Nixdorf conta com times de pesquisa e desenvolvimento locais, com profissionais dedicados ao desenho de soluções para os mais diversos tipos de uso. Essas equipes trabalham para atender as demandas locais, com serviços específicos, e para prover opções cada vez mais alinhadas as questões da agenda ESG (de Environmental, Social and Governance, em inglês), propiciando melhorias como redução de consumo de energia, otimização do processo de reaproveitamento de materiais e máxima disponibilidade das máquinas.

Além disso, o ano foi de destaque também nas ações sociais: a companhia ampliou o número de ações dedicadas ao bem-estar de seus colaboradores, com iniciativas que focaram o desenvolvimento profissional, apoio psicológico, suporte às famílias e mentorias para diversos assuntos. Hoje, a companhia tem mais de 2.200 colaboradores no País e mais de 30 unidades espalhadas pelo Brasil. "Um dos maiores patrimônios que temos, sem dúvida, é a equipe que faz a Diebold Nixdorf diariamente. Em um mercado que está se transformando rapidamente, como o nosso, ter pessoas que acreditam e procuram ajudar é fundamental", enfatiza Elias.

Paralelamente, vale frisar, a companhia também tem trabalhado para apoiar as comunidades impactadas pelas operações. Destaque para apoio a projetos de educação e amparo espalhados pelo País e para o suporte a programas como o Projeto Yara, plataforma de pesquisa de dados promovida pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) para o monitoramento da qualidade da água da bacia do Rio Amazonas. "Este projeto é muito importante para Diebold Nixdorf, que está comprometida com ações sustentáveis em todo o mundo. Somos reconhecidos mundialmente por nosso trabalho de responsabilidade social e ambiental, colaborando nas comunidades onde atuamos para prover ambientes mais dignos e sustentáveis" , afirma Elias.

Sobre a Diebold Nixdorf

A Diebold Nixdorf é líder mundial no desenvolvimento de comércio conectado. A empresa automatiza, digitaliza e transforma o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias. Parceira de algumas das 100 maiores instituições financeiras e dos 25 maiores varejistas do mundo, as soluções integradas da Diebold Nixdorf conectam os canais físicos e digitais de forma conveniente, segura e eficiente para milhões de consumidores todos os dias. A empresa está presente em mais de 100 países, com aproximadamente 23.000 funcionários em todo o mundo. Para mais informações, acesse: www.DieboldNixdorf.com.br

Twitter: @DieboldNixdorf

LinkedIn: www.linkedin.com/company/diebold

Facebook: www.facebook.com/DieboldNixdorf

YouTube: www.youtube.com/dieboldnixdorf

FONTE Diebold Nixdorf

SOURCE Diebold Nixdorf