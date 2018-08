Diesel Et Le DJ/Producteur Steve Aoki, Nomminé Deux Fois Aux Grammy Awards, Défient Ensemble Le Statu Quo En Partenariat Sur La Gamme Montres

Diesel est le gardien de l'atypique et du décalé, un esprit révolutionnaire qui s'accorde à la perfection avec la personnalité excentrique de Steve Aoki, connu à travers le monde entier pour ses concerts démesurés et ses tournées au rythme intense. Depuis plus de vingt ans, Aoki s'impose comme une force perturbatrice dans l'univers de la mode, de la musique, des technologies et des tendances. Il a débuté sa carrière en fournissant une plateforme aux groupes de rock et en organisant des soirées dans son salon, se forgeant petit à petit une entreprise qui inclut désormais une maison de disques florissante et une agence d'événementiel/de mode, Dim Mak. Du fait de son éthique professionnelle implacable et son instinct créatif, Aoki est maintenant reconnu comme l'un des principaux DJ/producteurs à travers le globe.

« Steve ne s'arrête jamais ! Il s'affaire tout le temps d'une façon profondément expérimentale, ce qui ressemble de près à l'attitude de Diesel » affirme Andrea Rosso, directeur artistique des licences Diesel. « Son style et son sens de l'esthétique se marient parfaitement au design et aux caractéristiques détonantes de cette montre, ainsi qu'à son côté futuriste qui repose sur la transparence. Nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous. »

En automne 2018, Diesel défiera le statu quo en dévoilant sa toute première collection de montres transparentes bleutées placées sous le signe de l'audace. S'inspirant du bleu indigo utilisé pour teindre les jeans, la transparence bleutée s'inscrit comme une évolution conceptuelle naturelle pour Diesel, une marque fortement ancrée dans la culture du denim. Ces styles de montres encore inédits affichent des tons crèmes vintage sur les cadrans, s'inspirant des coutures de jeans. Les boîtiers de montre transparents et les bracelets qui virent du bleu au translucide viennent boucler l'histoire.

« J'aime remettre en question la structure du temps. Je dois gérer mes journées, les optimiser et en tirer le meilleur parti possible ; c'est pourquoi je me retrouve si bien dans les montres Diesel » déclare Aoki. « Je vis pour cultiver mes passions et remettre en question les conventions ; c'est exactement ce que Diesel représente. Je suis reconnaissant envers la marque qui me fournit une plateforme à partir de laquelle je peux exprimer mon propre style de façon plus prononcée et représenter mondialement la marque ».

Les campagnes pour montres Diesel 2018, dont Steve Aoki est l'ambassadeur, ont été photographiées par le célèbre photographe et éditeur français Philippe Jarrigeon et coordonnées par le styliste Justin Lynn. La campagne internationale est chiffrée à plusieurs millions de dollars et promeut plusieurs gammes de montres. Le lancement est prévu au cours de l'année.

Les nouvelles montres Diesel transparence bleutée seront disponibles dans les magasins sélectionnés et sur diesel.com/watches dès début août 2018.

À propos de Diesel

Diesel est une marque internationale innovante spécialisée dans la mode qui produit d'amples collections de jeans et de vêtements ainsi que des accessoires. Depuis sa création en 1978, Diesel est devenu l'un des principaux précurseurs en matière de jeans et de vêtements décontractés de qualité, s'imposant comme une véritable alternative au marché du luxe établi. Malgré sa croissance, la philosophie de Diesel est restée la même : une marque qui prône la passion, l'individualité et l'expression de soi.

À propos de Steve Aoki

STEVE AOKI est un producteur/DJ international nominé deux fois aux Grammy Awards et est le fondateur de la maison de disques, agence d'événementiel/de mode et ligne d'habillement Dim Mak, une faiseuse de tendances. Aoki est un créateur de goût, un artiste, un designer, un entrepreneur et un philanthrope. En 2012, il a créé THE AOKI FOUNDATION dont l'objectif premier est de soutenir les organisations œuvrant dans les domaines de la science cérébrale et de la recherche. Musicalement parlant, Aoki est connu pour ses collaborations en tous genres allant notamment de BTS à Migos en passant par Linkin Park, Louis Tomlinson (One Direction) et bien plus encore. Son tout premier album a été nominé pour un Grammy dans la catégorie Meilleur album de musique électronique/dance. Ses albums suivants, Neon Future I et Neon Future II ont quant à eux décroché un disque d'or. En 2017, Aoki a sorti Kolony (via la maison Dim Mak Records/Ultra Records), qui a été classé album électronique numéro un des charts ; un virage à 360° vers le rap réussi. Plus récemment, Aoki a sorti les singles « Azukita » avec Daddy Yankee, Elvis Crespo et Play n Skillz, ainsi que « Pretender » avec AJR et Lil Yachty. Avec sa seconde nomination aux Grammy dans la catégorie Meilleure musique de film pour la bande originale du documentaire Netflix Original «∘I'll sleep when I'm dead∘» sorti en 2016, ses nombreuses récompenses, y compris l'entrée au Livre des records Guinness dans la catégorie «∘musicien ayant le plus voyagé pendant une année∘» et ses apparitions télévisées dans The Daily Show avec Trevor Noah, Martha & Snoop's Potluck Dinner et X Factor (Royaume-Uni), Aoki est véritablement un phénomène mondial.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/727331/Diesel_Steve_Aoki.jpg



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/727332/Diesel_transparency_feature.jpg