Dieta mediterrânea melhora taxas de resposta à imunoterapia e sobrevida livre de progressão em melanoma avançado, segundo sugere novo estudo apresentado na UEG Week

VIENA, 8 de outubro de 2022 /PRNewswire/-- A ingestão de uma dieta mediterrânea, rica em fibras, ácidos graxos e polifenóis monoinsaturados, foi associada a melhores taxas de resposta à imunoterapia e sobrevida livre de progressão em pacientes com melanoma avançado, segundo um novo estudo apresentado hoje na UEG Week 2022.

Os especialistas antecipam que a dieta desempenhará um papel importante no sucesso da imunoterapia e os testes estão sendo expandidos para investigar os resultados de diferentes tipos de tumores, incluindo cânceres digestivos.

Uma dieta mediterrânea, contendo gorduras mono e poli-insaturadas de azeite, nozes e peixes, polifenóis e fibras de vegetais, frutas e grãos integrais, foi significativamente associada a uma melhor resposta a medicamentos de imunoterapia chamados Inibidores de Checkpoint Imunológico (ICIs). OS ICIs, que tem sido muito bem-sucedidos no tratamento de melanoma, atuam por meio do bloqueio de checkpoints do sistema imunológico, que, em seguida, força as próprias células T do corpo a atacar os cânceres.

O novo estudo multicêntrico realizado por pesquisadores do Reino Unido e da Holanda registrou a ingestão dietética de 91 pacientes com melanoma avançado, que foram tratados com medicamentos ICI e monitoraram seu progresso com exames regulares de resposta radiográfica.

Além de ter uma associação significativa com a taxa de resposta geral, a dieta mediterrânea foi significativamente associada à sobrevida livre de progressão em 12 meses.

Laura Bolte, autora do estudo e candidata a PhD sob a supervisão do Prof. Rinse Weersma, do University Medical Center Groningen, Holanda, comentou: "O ICI ajudou a revolucionar o tratamento de diferentes tipos de cânceres avançados. Nosso estudo destaca a importância da avaliação dietética em pacientes com câncer que iniciam o tratamento com ICI e apoia o papel das estratégias dietéticas para melhorar os resultados e a sobrevida dos pacientes."

O estudo também descobriu que a ingestão de grãos integrais e legumes reduziu a probabilidade de desenvolver efeitos colaterais relacionados ao sistema imunológico induzidos por drogas, como colite. Em contraste, a carne vermelha e processada foi associada a uma maior probabilidade de efeitos colaterais relacionados à imunidade.

"A relação da resposta do ICI com a dieta e o microbioma intestinal abre um futuro promissor e empolgante para melhorar as respostas ao tratamento. Ensaios clínicos investigando o efeito de uma dieta rica em fibras, dieta cetogênica e suplementação de ômega-3 estão em andamento. Como a terapia com ICI está sendo expandida para vários tipos de tumores, incluindo cânceres digestivos, esses estudos podem, futuramente, proporcionar benefícios de tratamento para um grande grupo de pacientes com câncer", acrescentou Laura Bolte.

FONTE United European Gastroenterology (UEG)

SOURCE United European Gastroenterology (UEG)