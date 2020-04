Diez proyectos extranjeros debutan en la Global Unicorn Fair, donde TOJOY energiza la recuperación económica global

Estuvieron presentes en el evento representantes del mundo empresarial, miembros de la elite de la comunidad de inversión y de medios de comunicación, a los que también se sumaron el ex primer ministro de Australia y presidente del directorio de GLASE, Kevin Rudd; el presidente del directorio de TOJOY, Lu Junqing; el director general global de TOJOY y ex vicepresidente global de Apple, Ge Jun; el presidente del Centro para China y la Globalización (CCG, por su sigla en inglés), Wang Huiyao; el ex titular del Departamento de Asuntos de América y Oceanía, Ministro de Comercio e investigador senior de CCG, Jiang Shan; el presidente de la Asociación China para el Comercio Internacional, Jin Xu; el vicepresidente ejecutivo y secretario general del Comité Especial de Inversión en Alta Tecnología Nueva de la Asociación de la Inversión de China, Zheng Rong. El evento tuvo cobertura en el motor de búsqueda chino Baidu y The Economic Observer, y cosechó más de 500.000 vistas en su transmisión de streaming en vivo.