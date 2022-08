DIFC lança primeiro Centro Global de Negócios Familiares e Riqueza Privada

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 8 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- O Centro Financeiro Internacional de Dubai (DIFC, na sigla em inglês), o principal centro financeiro global na região do Oriente Médio, África e Sul da Ásia (MEASA), anunciou o lançamento do primeiro Centro Global de Negócios Familiares e Riqueza Privada (Centro) na região e em todo o mundo.

O DIFC é o primeiro centro financeiro mundial a criar uma oferta exclusiva em um momento em que um valor estimado de AED 3,67 trilhões (1 trilhão de dólares) em ativos será transferido para a próxima geração no Oriente Médio durante a próxima década.

O centro reunirá empresas familiares globais, indivíduos com patrimônio líquido ultra-alto (UHNWI, na sigla em inglês) e riqueza privada em um único hub para ajudar a preservar e expandir o setor e oferecer acesso a uma gama completa de serviços de suporte com o objetivo de permitir um planejamento robusto de legado e sucessão. Estima-se também que o Centro atraia empresas familiares e UHNWI da região e em todo o mundo para estabelecer uma presença em Dubai.

Os membros também se beneficiarão de fazer parte do maior ecossistema financeiro da região, da estrutura de direito consuetudinário da DIFC, da infraestrutura legal e regulatória e da variedade flexível de estruturas de negócios.

Sua Excelência, Essa Kazim, governador do DIFC, declarou: "Alinhando-se com o compromisso do governo dos Emirados Árabes Unidos de ajudar as empresas familiares a desempenhar um papel de destaque em nossa sociedade, o DIFC tem o prazer de lançar o primeiro Centro Global de Negócios Familiares e Riqueza Privada. Os Emirados Árabes Unidos têm um grande número de negócios familiares, de propriedade de cidadãos e residentes que contribuem para a economia do país. Na próxima década, estima-se que essas famílias e outras no Oriente Médio transfiram AED 3,67 trilhões para a próxima geração, o que ilustra a necessidade urgente de lhes oferecer suporte especializado consolidado para ajudá-los a crescer."

O Dr. Tarek hajiri, indicado como CEO do Centro Global de Negócios Familiares e Riqueza Privada, acrescentou: "O lançamento do Centro Global de Negócios Familiares e Riqueza Privada é outro marco importante no desenvolvimento do setor de gestão de patrimônio e ativos do DIFC. Além disso, incorpora o compromisso de longo prazo do DIFC de oferecer serviços de gestão de patrimônio privado de qualidade de acordo com os padrões globais. O novo Centro desempenhará um papel único na orientação das empresas familiares em relação à governança, sucessão, propriedade, riqueza, dinâmica familiar e estratégia. Nossa função é crucial para garantir o crescimento de longo prazo das empresas familiares."

