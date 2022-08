Digimarc annonce ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2022

BEAVERTON, Oregon, 6 août 2022 /PRNewswire/ -- Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) a annoncé ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2022.

Résultats financiers du deuxième trimestre 2022

Les revenus du deuxième trimestre 2022 ont augmenté de 23 % pour atteindre 7,7 millions de dollars, contre 6,3 millions de dollars au deuxième trimestre 2021. L'augmentation du chiffre d'affaires reflète principalement la contribution des revenus d'abonnement et de services après l'acquisition de EVRYTHNG Product Cloud et 0,6 million de dollars de revenus de services plus élevés provenant des projets de recyclage HolyGrail 2.0, partiellement compensés par 0,3 million de dollars de revenus d'abonnement en moins en raison de l'extinction de notre produit Piracy Intelligence. Les variations des taux de change ont également eu un impact négatif sur le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 30 juin 2022.

La marge brute pour le deuxième trimestre de 2022 a diminué de 5 % pour atteindre 4,0 millions de dollars, contre 4,2 millions de dollars au deuxième trimestre de 2021. La diminution de la marge brute est principalement due à une charge d'amortissement de 1,1 million de dollars comptabilisée sur l'actif incorporel de technologie développée acquis dans le cadre de l'acquisition d'EVRYTHNG, partiellement compensée par une augmentation des revenus d'abonnement et de service.

Le bénéfice brut selon les principes comptables non généralement reconnus pour le deuxième trimestre de 2022 a augmenté de 21 % pour atteindre 5,5 millions de dollars, contre 4,6 millions de dollars au deuxième trimestre de 2021.

Les charges d'exploitation pour le deuxième trimestre 2022 ont diminué de 4 % pour atteindre 18,9 millions de dollars, contre 19,7 millions de dollars au deuxième trimestre 2021. La diminution reflète principalement 7,5 millions de dollars de coûts comptabilisés au deuxième trimestre 2021 associés à l'accord de séparation que nous avons conclu avec notre ancien responsable de la direction en avril 2021 et les indemnités de départ encourues avec les changements organisationnels que nous avons effectués en juin 2021, partiellement compensés par 4,2 millions de dollars de charges d'exploitation d'EVRYTHNG après l'acquisition et 2,5 millions de dollars de coûts de rémunération plus élevés en raison de l'augmentation des effectifs et des ajustements des salaires annuels.

Les charges d'exploitation hors principes comptables généralement reconnus pour le deuxième trimestre de 2022 ont augmenté de 2,4 millions de dollars pour atteindre 15,0 millions de dollars, contre 12,6 millions de dollars au deuxième trimestre de 2021.

La perte nette du deuxième trimestre 2022 s'est élevée à 14,6 millions de dollars, soit une perte de (0,75) $ par action ordinaire, contre 15,4 millions de dollars, soit une perte de (0,94) $ par action ordinaire, au deuxième trimestre 2021.

La perte nette hors principes comptables généralement reconnus pour le deuxième trimestre de 2022 s'est élevée à 9,2 millions de dollars, soit une perte de (0,47) $ par action ordinaire, contre 8,0 millions de dollars, soit une perte de (0,49) $ par action ordinaire, au deuxième trimestre de 2021.

Au 30 juin 2022, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les titres négociables totalisaient 68,4 millions de dollars, contre 41,6 millions de dollars au 31 décembre 2021.

Conférence téléphonique

Digimarc tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui (mercredi 3 août 2022) pour discuter de ces résultats et faire le point sur les conditions du marché et la mise en place de sa stratégie. Le PDG Riley McCormack, le directeur financier Charles Beck et le CLO Joel Meyer animeront la conférence à partir de 17 h, heure de l'Est (14 h, heure du Pacifique). Une session de questions-réponses suivra la présentation de la direction.

La conférence téléphonique sera diffusée en direct et pourra être réécoutée ici et dans la section réservée aux investisseurs du site Internet de la société. La retranscription de la conférence téléphonique sera également publiée sur le site Internet de la société peu avant la conférence.

Les personnes souhaitant poser une question par téléphone sont priées de composer le numéro ci-dessous au moins cinq minutes avant l'heure de début prévue :

Numéro gratuit : 877-407-0832

Numéro international : +1 201-689-8433

Numéro d'identification de la conférence : 13731423

Si vous avez des difficultés à vous connecter à la conférence téléphonique, veuillez contacter Lara Burhenn.

À propos de Digimarc

Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) est un leader mondial de la numérisation de produits, apportant une valeur commerciale à travers les industries grâce à des identifiants uniques et des solutions basées sur le cloud. Partenaire de confiance dans la dissuasion de la contrefaçon numérique de la monnaie mondiale depuis plus de 20 ans, Digimarc illumine le parcours d'un produit pour fournir de l'intelligence et promouvoir un monde prospère, plus sûr et plus durable. Avec Digimarc, vous pouvez enfin tout voir. Et lorsque l'on voit tout, tout est faisable. Pour plus d'informations, rendez-vous sur digimarc.com.

Déclarations prospectives

À l'exception des faits historiques contenus dans le présent communiqué, les sujets décrits dans celui-ci contiennent diverses « déclarations prospectives ». Ces déclarations prospectives comprennent des déclarations identifiées par des termes tels que « sera », « devrait », « s'attend », « estime », « prédit » et « continue » ou d'autres dérivés de ces termes ou autres termes comparables. Ces déclarations prospectives sont des déclarations de la direction et sont soumises à diverses hypothèses, risques, incertitudes et changements de circonstances. Les résultats réels peuvent varier sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations du présent communiqué en raison de l'évolution des facteurs économiques, commerciaux et réglementaires. Des informations plus détaillées sur les facteurs de risque susceptibles d'affecter les résultats réels sont présentées dans le formulaire 10-K de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que dans les rapports périodiques ultérieurs déposés auprès de la SEC. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui reflètent les opinions de la direction uniquement à la date du présent communiqué. Sauf si la loi l'exige, Digimarc n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prévisionnelles pour refléter les événements ou les circonstances qui peuvent survenir après la date de ce communiqué.

Mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus

Le présent communiqué de presse contient les mesures financières suivantes, qui ne relèvent pas des principes comptables généralement admis : bénéfice brut selon les principes comptables non généralement reconnus, marge bénéficiaire brute selon les principes comptables non généralement reconnus, frais d'exploitation selon les principes comptables non généralement reconnus, perte nette selon les principes comptables non généralement reconnus et perte par action ordinaire (diluée) selon les principes comptables non généralement reconnus. Voir ci-dessous le rapprochement de chaque mesure financière non conforme aux principes comptables généralement reconnus avec la mesure financière la plus directement comparable conforme aux principes comptables généralement reconnus. Ces mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus sont une mesure importante de notre performance opérationnelle car elles permettent à la direction, aux investisseurs et aux analystes d'évaluer et de mesurer nos principaux résultats d'exploitation d'une période à l'autre après avoir éliminé les activités hors trésorerie et non récurrentes qui affectent la comparabilité. Notre direction utilise ces mesures financières de principes comptables non-généralement reconnus dans l'évaluation de sa prise de décision financière et opérationnelle et comme un moyen d'évaluer les comparaisons de période à période.

Digimarc pense que la fourniture de ces mesures financières de principes comptables non-généralement reconnus, ainsi que la réconciliation avec les principes comptables généralement acceptés, aide la direction et les investisseurs à faire des comparaisons entre nous et d'autres sociétés. En faisant des comparaisons avec d'autres sociétés, les investisseurs doivent être conscients que les sociétés utilisent différentes mesures de principes comptables non généralement acceptés pour évaluer leur performance financière. Les investisseurs doivent prêter une attention particulière à la définition spécifique utilisée et au rapprochement entre ces mesures et les mesures correspondantes des principes comptables généralement acceptés fournies par chaque société en vertu des règles applicables de la SEC. Ces mesures financières non conformes aux principes comptables généralement admis ne sont pas des mesures de la performance financière ou de la liquidité selon les principes comptables généralement admis. Afin de faciliter une compréhension claire de ses résultats d'exploitation historiques consolidés, les investisseurs doivent examiner les mesures financières non conformes aux principes comptables généralement acceptés de Digimarc en conjonction avec ses informations financières historiques conformes aux principes comptables généralement acceptés. Ils ne doivent pas considérer les mesures financières non conformes aux principes comptables généralement acceptés de manière isolée ou comme des substituts aux mesures de performance calculées conformément aux principes comptables généralement acceptés. Les mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus doivent être considérées comme un complément aux mesures financières conformes aux principes comptables généralement reconnus, et non comme une alternative à ces dernières. Les mesures financières fondées sur des principes comptables non généralement reconnus peuvent ne pas être indicatives des résultats d'exploitation historiques de la société et ne sont pas destinées à prédire les résultats futurs potentiels.

Digimarc Corporation Informations sur le compte de résultat consolidé (en milliers, sauf les montants par action) (Non vérifié)





Informations sur trois mois



Informations sur six mois





30 juin



30 juin



30 juin



30 juin





2022



2021



2022



2021

Chiffre d'affaires :































Service

$ 4 503



$ 3 791



$ 8 123



$ 7 575

Abonnements



3 244





2 487





7 035





5 403

Chiffre d'affaires total



7 747





6 278





15 158





12 978

Coût des revenus :































Service (1)



1 744





1 515





3 575





3 085

Abonnements (1)



886





534





1 928





1 325

Charge d'amortissement des immobilisations incorporelles acquises



1 120





—





2 314





—

Coût total des revenus



3 750





2 049





7 817





4 410

Bénéfice brut































Service (1)



2 759





2 276





4 548





4 490

Abonnement (1)



2 358





1 953





5 107





4 078

Charge d'amortissement des immobilisations incorporelles acquises



(1 120)





—





(2 314)





—

Bénéfice brut total



3 997





4 229





7 341





8 568

Marge bénéficiaire brute :































Total



52 %



67 %



48 %



66 % Service (1)



61 %



60 %



56 %



59 % Abonnements (1)



73 %



79 %



73 %



75 %

































Frais d'exploitation :































Ventes et marketing



8 073





6 277





16 018





11 218

Recherche, développement et ingénierie



6 065





4 213





12 156





8 344

Général et administratif



4 487





9 175





10 895





12 668

Charge d'amortissement des immobilisations incorporelles acquises



321





—





663





—

Dépréciation des actifs liés au droit d'utilisation et des améliorations locatives



—





—





574





—

Résultat d'exploitation total



18 946





19 665





40 306





32 230



































Perte d'exploitation



(14 949)





(15 436)





(32 965)





(23 662)

Autres revenus nets



93





18





89





28

Pertes avant impôts



(14 856)





(15 418)





(32 876)





(23 634)

Bénéfice (provision) pour impôts sur le revenu



217





(4)





456





(10)

Perte nette

$ (14 639)



$ (15 422)



$ (32 420)



$ (23 644)



































Perte par action ordinaire :































Perte par action ordinaire — de base

$ (0,75)



$ (0,94)



$ (1,76)



$ (1,44)

Perte par action ordinaire — diluée

$ (0,75)



$ (0,94)



$ (1,76)



$ (1,44)

Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation — de base



19 539





16 430





18 448





16 382

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation — dilué



19 539





16 430





18 448





16 382



































(1) Le coût des revenus, la marge brute et la marge bénéficiaire brute pour les services et les abonnements ne tiennent pas compte de l'amortissement des actifs incorporels acquis.



Digimarc Corporation Rapprochement des principes comptables généralement reconnus et des mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (en milliers, sauf les montants par action) (Non vérifié)





Informations sur trois mois



Informations sur six mois





30 juin



30 juin



30 juin



30 juin





2022



2021



2022



2021

Principes comptables généralement admis, bénéfice brut

$ 3 997



$ 4 229



$ 7 341



$ 8 568

Amortissement des actifs incorporels acquis



1 120





—





2 314





—

Amortissement et dépréciation d'autres actifs incorporels



144





144





285





286

Rémunération basée sur les actions



265





178





466





351

Bénéfice brut selon des principes comptables non reconnus

$ 5 526



$ 4 551



$ 10 406



$ 9 205

Marge bénéficiaire brute selon les principes comptables non généralement reconnus



71 %



72 %



69 %



71 %

































Frais d'exploitation selon les principes comptables généralement reconnus

$ 18 946



$ 19 665



$ 40 306



$ 32 230

Amortissement et dépréciation des immobilisations corporelles



(330)





(354)





(720)





(717)

Amortissement des actifs incorporels acquis



(321)





—





(663)





—

Amortissement et dépréciation d'autres actifs incorporels



(29)





(24)





(59)





(59)

Amortissement des actifs liés au droit d'utilisation dans le cadre de contrats de location simple



(249)





(122)





(520)





(240)

Rémunération basée sur les actions



(3 009)





(6 559)





(5 276)





(8 396)

Dépréciation des actifs liés au droit d'utilisation et des améliorations locatives



—





—





(574)





—

Dépenses liées à l'acquisition



(3)





—





(447)





—

Charges d'exploitation selon les principes comptables non généralement acceptés

$ 15 005



$ 12 606



$ 32 047



$ 22 818



































Perte nette selon les principes comptables généralement reconnus

$ (14 639)



$ (15 422)



$ (32 420)



$ (23 644)

Total des ajustements de la marge brute



1 529





322





3 065





637

Total des ajustements aux charges d'exploitation



3 941





7 059





8 259





9 412

Perte nette selon les principes comptables non généralement reconnus

$ (9 169)



$ (8 041)



$ (21 096)



$ (13 595)



































Principes comptables généralement reconnus perte par action ordinaire (diluée)

$ (0,75)



$ (0,94)



$ (1,76)



$ (1,44)

Perte nette selon les principes comptables non généralement reconnus

$ (9 169)



$ (8 041)



$ (21 096)



$ (13 595)

Perte par action ordinaire (diluée) selon les principes comptables non généralement reconnus

$ (0,47)



$ (0,49)



$ (1,14)



$ (0,83)



Digimarc Corporation Informations sur le bilan consolidé (en milliers) (Non vérifié)





30 juin



31 décembre





2022



2021

Actifs















Actifs courants :















Liquidités et équivalents de liquidités (1)

$ 47 051



$ 13 789

Titres négociables (1)



21 339





19 537

Créances commerciales, nettes



5 870





6 368

Prêt à recevoir d'une partie liée



—





2 001

Autres actifs courants



4 655





2 316

Total des actifs courants



78 915





44 011

Titres négociables (1)



—





8 292

Immobilisations corporelles, nettes



2 882





2 875

Immobilisations incorporelles, nettes



37 984





6 611

Goodwill



6 325





1 114

Actifs liés au droit d'utilisation de la location



5 476





1 300

Autres actifs



1 172





673

Total des actifs

$ 132 754



$ 64 876



















Passif et capitaux propres















Passif courant :















Comptes fournisseurs et autres charges à payer

$ 7 549



$ 4 727

Revenus différés



3 581





2 989

Total du passif à court terme



11 130





7 716

Dettes de location à long terme



6 120





1 028

Autres dettes à long terme



225





752

Total du passif



17 475





9 496



















Capitaux propres :















Actions privilégiées



50





50

Actions ordinaires



20





17

Capital d'apport supplémentaire



357 509





261 324

Déficit cumulé



(238 431)





(206 011)

Cumul des autres éléments de la perte globale



(3 869)





—

Total des fonds propres



115 279





55 380



















Total du passif et des capitaux propres

$ 132 754



$ 64 876



















(1) Le total de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des titres négociables était de 68 390 $ et de 41 618 $ au 30 juin 2022 et au 31 décembre 2021, respectivement.



Digimarc Corporation Informations sur les flux de trésorerie consolidés (en milliers) (Non vérifié)





Informations sur six mois





30 juin



30 juin





2022



2021

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles :















Perte nette

$ (32 420)



$ (23 644)

Ajustements pour rapprocher la perte nette de la trésorerie nette utilisée dans les activités d'exploitation :















Amortissement et dépréciation des immobilisations corporelles



720





717

Amortissement des actifs incorporels acquis



2 977





—

Amortissement et dépréciation d'autres actifs incorporels



344





345

Amortissement des actifs liés au droit d'utilisation dans le cadre de contrats de location simple



520





240

Amortissement des primes (décotes) nettes sur les titres négociables



—





(498)

Rémunération basée sur les actions



5 742





8 747

Dépréciation des actifs liés au droit d'utilisation et des améliorations locatives



574





—

Variations des actifs et passifs d'exploitation :















Comptes clients



1 776





(950)

Autres actifs courants



(600)





392

Autres actifs



(568)





(19)

Comptes fournisseurs et autres charges à payer



(2 881)





1 859

Revenus différés



(1 043)





(331)

Dettes de location et autres dettes à long terme



(808)





656

Trésorerie nette utilisée dans les activités opérationnelles



(25 667)





(12 486)



















Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement :















Liquidités nettes versées pour l'acquisition



(3 512)





—

Achat de biens et d'équipements



(716)





(569)

Coûts des brevets capitalisés



(271)





(290)

Produit des échéances des titres négociables



11 148





49 722

Achats de titres négociables



(4 908)





(30 941)

Trésorerie nette fournie par les activités d'investissement



1 741





17 922



















Flux de trésorerie provenant des activités de financement :















Émission d'actions ordinaires, déduction faite des frais d'émission



58 220





—

Achat d'actions ordinaires



(974)





(3 774)

Remboursement de prêt



(17)





—

Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement



57 229





(3 774)

Effet des variations des taux de change sur la trésorerie



(41)





—

Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (2)

$ 33 262



$ 1 662





































Liquidités, équivalents de liquidités et titres négociables en début de période



41 618





77 728

Liquidités, équivalents de liquidités et titres négociables en fin de période



68 390





61 107

(2) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des titres négociables

$ 26 772



$ (16 621)



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/461519/digimarc_logo.jpg

SOURCE Digimarc Corporation